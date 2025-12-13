Superbollo, promessa di eliminarlo ancora in standby

Il Superbollo auto continua a far discutere. Doveva essere eliminato, almeno secondo numerose dichiarazioni degli ultimi anni, ma la realtà è ben diversa. La tassa è ancora in vigore e, al momento, non esistono novità concrete che ne confermino l’abolizione. Una situazione che lascia molti automobilisti con l’amaro in bocca, soprattutto chi possiede vetture dal costo elevato e sperava in un alleggerimento del carico fiscale.

Il Superbollo nasce come addizionale al bollo tradizionale e colpisce le auto con potenza superiore a 185 kW, applicando un sovrapprezzo per ogni kilowatt eccedente questa soglia. Nonostante sia spesso definita una tassa “di lusso”, nel tempo ha finito per colpire anche modelli oggi meno esclusivi rispetto al passato.

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Promesse politiche e realtà normativa

Nel corso degli anni, il Superbollo è diventato uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico legato alla fiscalità automobilistica. Più volte si è parlato di eliminazione graduale, di revisione delle soglie o di una completa abolizione per rendere il mercato dell’auto più competitivo. Tuttavia, queste dichiarazioni non si sono mai trasformate in un provvedimento concreto.

Il motivo principale è legato ai conti pubblici: il Superbollo garantisce un gettito certo e immediato, e rimuoverlo richiederebbe una copertura alternativa. Finché questa soluzione non viene individuata, la tassa resta formalmente in vigore, indipendentemente dalle promesse fatte in campagna elettorale o nelle interviste.

Cosa significa per gli automobilisti

Per chi guida un’auto potente, la situazione non cambia: il Superbollo va pagato secondo le regole attuali. L’importo può variare sensibilmente in base alla potenza del veicolo e alla sua anzianità, con riduzioni progressive dopo diversi anni dall’immatricolazione. In alcuni casi, la cifra può diventare rilevante e incidere in modo significativo sul costo di possesso dell’auto.

Questo scenario ha anche effetti indiretti sul mercato: molte vetture ad alte prestazioni vengono vendute all’estero o immatricolate in altri Paesi, mentre in Italia si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta di modelli più potenti.

C’è davvero una possibilità di abolizione?

Al momento, la risposta più onesta è: non nel breve termine. Senza un intervento normativo chiaro e senza risorse alternative, il Superbollo continua a essere confermato di anno in anno. Le promesse non mancano, ma finché non diventano legge, restano solo parole. Per gli automobilisti, questo significa convivere ancora con una tassa che molti considerano anacronistica, in attesa di un cambiamento che, per ora, sembra rimandato a data da destinarsi.