RAM Rampage arriva in Europa: il pick-up che unisce potenza e versatilità

RAM sceglie l’Italia per il debutto europeo del Rampage, il suo primo pick-up compatto pensato per il mercato globale. Presentato alla Fieracavalli 2025 di Verona, il modello segna una svolta per il marchio americano. Con il Rampage, il brand di Stellantis punta a un formato più gestibile, ma senza rinunciare al DNA da fuoristrada.

Il nuovo RAM-Rampage è lungo poco più di 5m e largo 1,89m, con un passo di quasi 3m e una luce da terra di 264mm. Sotto il cofano troviamo un motore 2.2 turbodiesel da 197CV e 450Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale. In alternativa, per i mercati sudamericani, è disponibile anche un 2.0 turbo benzina da 268CV. La capacità di carico raggiunge 1.015kg, mentre il cassone posteriore offre 980 litri di volume utile. Valori che fanno del Rampage un veicolo versatile, pensato per chi alterna vita urbana e attività outdoor, ma anche per chi cerca un mezzo di lavoro efficiente.

RAM Rampage: il pick-up arriverà nel Vecchio Continente ma non negli Stati Uniti

Dal punto di vista estetico, il pick-up unisce un design robusto e linee moderne. L’interno è estremamente curato nella scelta dei materiali e nelle tecnologie per l’intrattenimento. Punta infatti ad offrire un’esperienza d’uso premium, con sistemi di assistenza avanzati e connettività completa.

La vera novità del RAM Rampage è però la sua origine interamente brasiliana. Si tratta infatti del primo modello del marchio progettato e prodotto fuori dagli Stati Uniti. Stellantis ha scelto di importarlo direttamente in Europa, puntando su una clientela che desidera un veicolo pratico ma unico nel suo genere.

Negli USA, invece, il debutto appare più complesso. Le rigide normative doganali e la cosiddetta Chicken Tax, una sovrattassa del 25% sui pick-up importati, rendono difficile la commercializzazione della vettura. L’unica alternativa sarebbe una produzione locale in Messico, dove il gruppo ha già stabilimenti, ma al momento il progetto non è confermato. In Europa, al contrario, il RAM Rampage può colmare un vuoto di mercato tra i SUV compatti e i pick-up medi, offrendo un prodotto più accessibile ma ugualmente performante.