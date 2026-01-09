Subaru Italia inaugura la sede operativa presso il BIM a Milano Bicocca

Subaru Italia apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa scegliendo Milano Bicocca come cuore operativo delle sue attività. L’azienda ha infatti inaugurato la nuova sede presso il BIM – Bicocca Incontra Milano, polo dedicato all’innovazione e alla collaborazione tra imprese, lasciando la storica sede di Milano Certosa.

Il trasferimento arriva in un momento simbolico, a pochi mesi dal 40° anniversario di Subaru Italia, e rappresenta una decisione strategica che va oltre il semplice cambio di indirizzo. La nuova sede nasce per rispondere a un’esigenza concreta. Ossia lavorare in un ambiente più aperto, connesso e in linea con le trasformazioni che stanno attraversando il settore automotive.

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“È una nuova fase. Collaborazione, apertura e condivisione. È un luogo pensato per favorire il confronto tra le persone e sostenere lo sviluppo del business, coerente con le strategie aziendali”, ha dichiarato Nicola Torregiani.

Un ambiente pensato per il lavoro di oggi (e di domani)

Situati al quinto piano del BIM, i nuovi uffici ospitano spazi completamente rinnovati, progettati secondo una logica open space e supportati da tecnologie avanzate per facilitare le attività quotidiane, il lavoro di squadra e la comunicazione interna.

La scelta del BIM non è casuale. Il complesso rappresenta un ecosistema dinamico in cui imprese diverse possono entrare in relazione, condividere competenze e sviluppare progetti comuni. Un contesto particolarmente rilevante in una fase in cui l’industria automotive sta affrontando cambiamenti profondi, tra elettrificazione, mobilità sostenibile e sviluppo delle soluzioni EV.

Inserirsi in un ambiente di questo tipo significa per Subaru Italia rafforzare la propria capacità di dialogo con il mercato e con gli altri attori dell’innovazione.

Continuità con il territorio e struttura organizzativa

La nuova sede operativa di Milano Bicocca si affianca alla sede legale storica di Ala di Trento, che rimane un punto di riferimento fondamentale per il brand. Il sito trentino continua infatti a svolgere un ruolo chiave come polo logistico post-vendita, a supporto di tutti i mercati rientranti nell’area di responsabilità di Subaru Italia.

Questa doppia presenza consente all’azienda di mantenere un forte legame con il territorio, senza rinunciare a una collocazione strategica in uno dei principali hub economici e innovativi del Paese.

La nuova sede operativa di Subaru Italia si trova in: Viale Piero e Alberto Pirelli, 10b – 20126 Milano.