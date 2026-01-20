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Streaming illegale: come la Serie A identifica i pirati

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
La Serie A multa 2.000 utenti per streaming illegale, colpendo direttamente chi guarda partite senza pagare.
La Lega Serie A ha deciso di cambiare marcia nella sua battaglia contro la pirateria online, spostando il mirino dall’infrastruttura ai singoli utenti. Dopo aver colpito i principali network che redistribuiscono illegalmente le partite, ora l’attenzione è rivolta a chi, comodamente dal divano, ha usufruito di streaming non autorizzati nel corso del 2025. Duemila persone, già identificate grazie all’incrocio di dati tra traffico online e transazioni economiche, riceveranno una lettera di diffida che non lascia scampo: mille euro per chiudere bonariamente la questione. L’operazione, spiegano dalla Lega, non è un attacco alla libertà di fruizione dei contenuti, ma un segnale chiaro: la pirateria non ha più zone grigie.

Guardare partite pirata non è più anonimo

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A, sottolinea come questo passaggio sia necessario per far capire che non esistono scorciatoie sicure. La strategia è chiara: colpire l’utilizzatore finale non solo punisce chi ha già violato la legge, ma funziona anche da deterrente per chi potrebbe pensare di aggirare le regole. Si tratta di un passo avanti rispetto alle iniziative precedenti, come quelle di DAZN, con un indennizzo che raddoppia rispetto al passato e un messaggio altrettanto forte: l’illegalità non paga, e chi la pratica dovrà farne i conti. Il fenomeno della pirateria online ha ormai dimensioni gigantesche, con miliardi di euro in gioco ogni anno, e non riguarda solo la Serie A. Per fermare questi flussi occorre collaborazione tra fornitori di infrastrutture, autorità e titolari dei diritti, e le lettere in arrivo rappresentano proprio questo equilibrio tra prevenzione e repressione. Le 2000 lettere inviate non sono soltanto un atto punitivo, ma un monito: dimostrano che la Lega ha gli strumenti per identificare chi usa contenuti illeciti e che non esistono scappatoie.

Serie A contro la pirateria: le multe arrivano agli utenti

Il messaggio è chiaro e arriva dritto al punto: guardare una partita “gratis” attraverso canali illegali non è più un rischio remoto, è una responsabilità diretta. Dietro a questa operazione c’è la volontà di proteggere un sistema che deve competere a livello internazionale e colmare il gap con altri campionati, facendo capire che i diritti televisivi non sono un optional ma un asset centrale. La Serie A, insomma, non sta più inseguendo i pirati: li ha messi nel mirino, uno a uno, e intende farlo sapere a tutti.