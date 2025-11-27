Stranger Things 5 manda in tilt Netflix durante il debutto dei nuovi episodi

Stranger Things 5 era attesa da mesi e l’arrivo dei primi quattro episodi ha confermato quanto forte fosse l’interesse del pubblico. L’uscita simultanea, fissata poco prima delle 20.00 sulla East Coast, ha provocato un afflusso improvviso di utenti tale da generare un’ondata di segnalazioni di malfunzionamento su Netflix. Nel giro di pochi minuti Downdetector ha registrato quasi 14.000 notifiche, un volume nettamente superiore ai valori abituali. In Italia il fenomeno è apparso meno evidente per via del rilascio notturno, pur rimanendo percepibile.

Molti abbonati sono stati accolti da una schermata d’errore contrassegnata dal codice NSEZ-403, sintomo di un’impossibilità temporanea del dispositivo di connettersi al proprio account. Le schermate mostravano messaggi generici come “Something went wrong” o “Sorry, we’re having trouble with your request”, impedendo l’accesso alla libreria dei contenuti. Il tutto ha alimentato un rapido passaparola sui social, con commenti che ricordavano i grandi picchi di traffico degli eventi sportivi in diretta o dei lanci cinematografici più attesi.

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Un disservizio rapido ma sufficiente a generare malumori

Secondo Netflix, la situazione è rientrata nel giro di cinque minuti. Un intervallo breve, certo, ma abbastanza per creare frustrazione tra i fan che avevano organizzato la serata attorno all’atteso ritorno dei protagonisti di Hawkins. Il rischio di congestione non era del tutto inatteso nemmeno per i creatori della serie. Gli showrunner avevano spiegato nelle scorse settimane che Netflix aveva aumentato la capacità di banda di circa il 30% in vista della premiere, un intervento pensato per prevenire sovraccarichi improvvisi.

Un’attesa carica di aspettative e una distribuzione in più fasi

La popolarità della serie spiega la facilità con cui l’evento ha generato un picco tale da mandare temporaneamente in tilt la piattaforma. Questa nuova quinta stagione sarà la conclusione di una saga durata fin dal 2016; tutto sarà a scaglioni, con i primi 5 episodi lanciati ora, con una seconda parte il 25 dicembre e con l’episodio conclusivo il 31.