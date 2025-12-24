Steam Replay 2025: arriva il recap sui titoli più giocati

Con la fine del 2025 alle porte, anche Steam si unisce alla tradizione dei grandi riepiloghi annuali. A tal proposito, Valve propone il suo Steam Replay 2025, pensato per restituire ai giocatori PC una panoramica completa della loro esperienza videoludica. La pagina del Replay è accessibile direttamente dalla homepage di Steam per ogni account. Il primo dato che emerge riguarda il numero totale di titoli avviati, suddiviso in categorie come nuovi giochi, demo e playtest. Ma il Replay non si limita ai numeri complessivi. Gli utenti possono scoprire i giochi più giocati, il totale degli obiettivi sbloccati e la distribuzione mensile del tempo di gioco. Il tutto rappresentato attraverso grafici chiari e intuitivi.

Arriva il Steam Replay per il 2025

Valve precisa che i dati raccolti sulla piattaforma si riferiscono al periodo compreso tra 1 gennaio e 14 dicembre 2025. Inoltre, restano esclusi dal conteggio i titoli avviati in modalità offline. Così come anche strumenti e applicazioni in background. Inoltre, eventuali titoli impostati come privati non verranno mostrati nel recap. Una scelta che rispetta la scelta di riservatezza espressa dagli utenti.

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Uno degli aspetti più apprezzati del Replay è la possibilità di condivisione. Gli utenti possono, infatti, creare un link personalizzato, utilizzare l’apposito pulsante presente nella pagina o aggiungere il riepilogo come Showcase sul proprio profilo Steam. È importante ricordare che impostare la visibilità su “Privato” ne impedirà completamente l’accesso. Garantendo così la protezione dei dati personali.

In definitiva, Steam Replay 2025 non è solo un elenco di numeri: è uno strumento pensato per celebrare l’esperienza dei giocatori. Ciò permette gli utenti di riflettere sul proprio anno di gioco, confrontarsi con gli amici e condividere i momenti più significativi. Un piccolo rituale digitale che conferma quanto il tempo passato davanti al PC sia diventato parte integrante della vita di milioni di appassionati. Inoltre, l’arrivo di tale opzione dimostra come i “recap” stiano diventando un’esperienza emblematica per tutti gli utenti alla fine dell’anno.