Steam Deck, Valve lavora agli aggiornamenti automatici in background come sugli smartphone

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Valve sta valutando un importante passo avanti per migliorare l’esperienza d’uso della Steam Deck: portare anche sulla console portatile la gestione degli aggiornamenti automatici in background, una funzione già prevista per le nuove Steam Machine. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza più fluida e invisibile per l’utente, eliminando del tutto la necessità di interventi manuali. L’idea ricorda da vicino il modello di aggiornamento tipico dei moderni smartphone, dove i download e le installazioni avvengono in background e l’utente trova tutto pronto al riavvio. Tuttavia, nel caso di un dispositivo mobile come la Steam Deck, le complessità tecniche non mancano.

Un aggiornamento “smart” ma non banale

In un’intervista concessa a The Verge, Yazan Aldehayyat di Valve ha spiegato che la sfida principale non è tanto l’aggiornamento in sé, quanto la gestione di tutte le situazioni limite che possono verificarsi durante il processo. Il caso più evidente riguarda l’alimentazione: se la console è collegata alla dock, può aggiornarsi senza problemi, ma cosa accade se l’utente la scollega nel mezzo di un update? Il rischio è quello di un processo interrotto che lasci il sistema in uno stato instabile o inutilizzabile.

Ci sono poi scenari più sottili, come la perdita di connessione Wi-Fi o l’avvio di un aggiornamento nel momento sbagliato, ad esempio mentre la batteria è quasi scarica. Tutti elementi che rendono necessario un approccio molto più complesso di quanto sembri a prima vista.

Valve prende tempo, ma il progetto è in corso

Aldehayyat chiarisce che non ci sono ancora tempistiche ufficiali per il rilascio di questa funzionalità, anche se il team sta già sperimentando alcune soluzioni. In teoria, la console potrebbe gestire aggiornamenti “intelligenti”, sospendendo e riprendendo il processo in base allo stato della batteria, alla connessione o alla dock station.

Valve vuole garantire che la funzione sia totalmente affidabile prima del debutto, evitando che un update fallito comprometta il sistema operativo SteamOS. Per questo, al momento, gli utenti dovranno continuare a gestire manualmente gli aggiornamenti.

Steam Deck resta centrale nella strategia di Valve

La novità arriva in un periodo in cui la casa di Bellevue ha moltiplicato gli annunci hardware: nuova Steam Machine, nuovo controller e un visore VR di prossima generazione, ma nessun accenno concreto a una Steam Deck 2.

Questo però non significa che il progetto sia fermo. Valve continua a investire sull’attuale modello e sul suo ecosistema software, rafforzando la visione di Steam Deck come piattaforma PC ibrida, capace di evolversi costantemente grazie a funzioni come questa.