Google Telefono, la scheda Contatti torna per tutti i beta tester

La scheda Contatti ritrova finalmente il suo spazio nella barra di navigazione di Google Telefono, almeno per chi partecipa al programma di prova dell’app. Con l’ultima beta il rilascio graduale è stato completato e l’elemento risulta ora visibile a tutti i beta tester, un passaggio che fa pensare a un arrivo non troppo lontano anche nella versione stabile. Si tratta dell’applicazione predefinita per le chiamate sugli smartphone Made by Google, adottata sempre più spesso anche da altri produttori Android che scelgono di non sviluppare una soluzione proprietaria.

I primi segnali erano comparsi a fine settembre, quando era emerso che Google stava lavorando per riportare la sezione dedicata alla rubrica nella barra di navigazione in basso. Pochi giorni dopo gli indizi si erano tradotti in qualcosa di concreto per un primo gruppo di tester. Adesso il quadro si è allargato a tutti gli iscritti alla beta.

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Perché la scheda Contatti era sparita

Per capire la vicenda bisogna tornare a giugno 2025, quando Google ha presentato il redesign in stile Material 3 Expressive per la propria app telefonica. All’inizio riservata ai beta tester, la versione rinnovata è stata poi distribuita a tutti gli utenti verso la fine di agosto 2025. Le novità non erano poche, tra Card di chiamata, nuovi gesti per rispondere e un aspetto rivisto in buona parte delle schermate.

Il cambiamento più discusso però riguardava proprio la barra di navigazione. Il Tastierino era stato spostato lì, mentre le schede Contatti e Preferiti venivano rimosse. I Preferiti sono sopravvissuti sotto forma di carosello a scorrimento orizzontale nella parte alta dell’app, che all’occorrenza può anche essere nascosto. La rubrica invece era finita tra le voci del menu laterale, quello che si apre toccando il pulsante con le tre linee orizzontali in alto a sinistra.

Già a fine settembre, con la versione 240 beta, la scheda era ricomparsa al suo posto grazie a un rollout graduale lato server. La distribuzione però coinvolgeva solo una parte dei tester, tanto che la novità non compariva su tutti i dispositivi nemmeno quando erano configurati con lo stesso account.

Il rollout completato con la versione 243 beta

Qualche giorno fa è arrivata la versione 243 beta di Google Telefono, che di per sé non introduceva modifiche su questo fronte. Un dettaglio che confermava come il ritorno della rubrica dipendesse da un’attivazione remota e non dal pacchetto installato. Nelle ultime ore, anche grazie ad alcune segnalazioni comparse online, è stato possibile verificare che il rollout graduale si è concluso e che la scheda è tornata al suo posto per tutti i beta tester.

Nella nuova schermata iniziale la scheda Contatti si colloca tra Home e Tastierino. Di riflesso cambia anche il menu hamburger, che ora risulta parecchio alleggerito e propone appena tre voci, cioè Impostazioni, Cancella cronologia chiamate e Guida e feedback.

Chi ha già installato la versione 243 beta ma non vede ancora la novità può provare a forzare l’interruzione dell’app dalla schermata Informazioni app di Google Telefono. È plausibile che a breve il cambiamento venga esteso anche al canale stabile, così da raggiungere tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

Per scaricare o aggiornare Google Telefono su uno smartphone Android basta raggiungere la pagina dell’applicazione sul Google Play Store e selezionare Installa oppure Aggiorna, a seconda dei casi.

Chi vuole provare le funzioni in arrivo prima degli altri può iscriversi al Programma Beta dell’app. Quando i posti disponibili risultano esauriti resta comunque la strada dell’installazione manuale del pacchetto APK, scaricabile dal portale APK Mirror.

Fonte: TecnoAndroid