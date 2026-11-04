StarCraft, il nuovo sparatutto avrebbe l’aiuto di The Coalition

Il nuovo sparatutto open world ambientato nell’universo di StarCraft potrebbe contare su un aiuto piuttosto inatteso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, The Coalition sta collaborando con Blizzard allo sviluppo dello shooter spaziale legato alla celebre saga strategica. Si tratta proprio dello studio che ha dato forma a Gears of War E Day, uno dei progetti più attesi dell’ecosistema Xbox. La notizia arriva mentre si discute ancora della cifra che Microsoft avrebbe destinato a quel titolo.

A riportare l’attenzione sul tema è stato il giornalista Jez Corden, tornato a parlare delle voci che circolano da tempo sull’investimento del Team Xbox. Il punto di partenza è una somma che ha fatto discutere parecchio, cioè i 500 milioni di dollari che sarebbero stati spesi per Gears of War E Day. Al cambio attuale parliamo di circa 430 milioni di euro, un valore enorme anche per gli standard dell’industria videoludica di oggi.

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Cosa c’è davvero dietro il budget di Gears of War E Day

La precisazione di Corden cambia un po’ la lettura di quei numeri. Stando a quanto spiegato dal giornalista, la cifra non riguarderebbe soltanto il lavoro sul nuovo capitolo della serie. Al suo interno sarebbero compresi anche gli sforzi profusi da The Coalition per fornire assistenza alle altre sussidiarie di Microsoft Gaming. In pratica il budget attribuito al gioco includerebbe pure le risorse impiegate dal team per dare una mano ad altri studi del gruppo.

Tra le realtà che avrebbero beneficiato di questo supporto figura proprio Blizzard. Ed è qui che entra in gioco il progetto legato a StarCraft. Lo studio canadese avrebbe messo a disposizione competenze ed energie per contribuire alla realizzazione dello shooter spaziale, quindi una parte di quei famosi 500 milioni andrebbe letta in questa chiave. Una cifra di quel genere, insomma, non racconterebbe il costo di un solo videogioco ma qualcosa di più ampio e articolato.

Il ruolo di The Coalition nel progetto StarCraft

Per chi segue le vicende del colosso di Redmond la collaborazione tra studi interni non è certo una novità. Il gruppo riunisce oggi diverse case di sviluppo sotto lo stesso tetto e lo scambio di risorse tra team diventa una strada piuttosto naturale. Nel caso specifico, l’esperienza maturata da The Coalition con la saga di Gears of War rappresenta un bagaglio prezioso quando si tratta di costruire uno sparatutto. Il genere è esattamente quello in cui lo studio ha consolidato la propria reputazione negli anni.

Il progetto di StarCraft in questione, stando alle informazioni disponibili, sarebbe uno shooter open world a tema spaziale. Si tratterebbe di una direzione ben diversa da quella che ha reso famoso il marchio, nato e cresciuto come pilastro della strategia in tempo reale. Proprio per questo l’apporto di un team specializzato nei giochi d’azione in terza persona assume un peso particolare, perché porta in dote un’esperienza che Blizzard potrebbe non avere in casa nella stessa misura.

Va ricordato che al momento si parla di indiscrezioni e non di annunci ufficiali. Microsoft non ha confermato né la cifra dei 500 milioni né i dettagli della collaborazione tra The Coalition e Blizzard. Le parole di Corden offrono comunque una chiave di lettura più chiara su quanto speso dal Team Xbox. Secondo il giornalista, quella somma comprenderebbe tanto lo sviluppo di Gears of War E Day quanto il supporto garantito agli altri studi del gruppo, Blizzard e il suo shooter ambientato nell’universo di StarCraft compresi.

Fonte: TecnoAndroid