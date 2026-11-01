Star Wars Jedi 3 in fase avanzata, annuncio forse ai Game Awards

Star Wars Jedi 3 sarebbe già in una fase molto avanzata dello sviluppo e la presentazione ufficiale potrebbe arrivare prima del previsto. A sostenerlo è Jason Schreier, giornalista tra i più informati sulle dinamiche dell’industria videoludica, secondo cui Respawn Entertainment è ormai parecchio avanti nei lavori sul nuovo capitolo della saga. Il debutto pubblico, con il benestare di Electronic Arts, non sarebbe quindi lontano.

Le domande sul futuro del gioco sono nate in un contesto tutt’altro che sereno. Schreier aveva appena rivelato la chiusura di BioWare e la cancellazione del suo progetto legato a Mass Effect, una decisione maturata perché il publisher ha preferito investire le proprie risorse in Star Wars Battlefront 3. Il nuovo episodio delle avventure jedi, però, è rimasto fuori da questo discorso proprio perché ormai quasi completato.

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Star Wars Jedi 3: il capitolo finale della storia di Cal Kestis

L’esistenza del progetto non è certo un segreto. La conferma era arrivata direttamente da EA quando il precedente episodio, Jedi Survivor uscito nel 2023, è approdato anche su PlayStation 4 e Xbox One a settembre 2024. In quell’occasione Laura Miele, presidente di EA Entertainment, aveva spiegato che Respawn stava lavorando sodo per portare ai giocatori il capitolo conclusivo di questa avvincente storia. Parole che lasciavano pochi dubbi sul destino della serie e sulla volontà di chiudere la trilogia.

Nel corso di giugno sono emersi anche alcuni dettagli sulla trama. Secondo l’insider Tom Henderson, il gioco dovrebbe mostrare una versione più matura di Cal Kestis, un elemento che farebbe pensare a un possibile salto temporale rispetto agli eventi di Jedi Survivor. Le dichiarazioni di Schreier sembrano poi dare credito a una precedente indiscrezione dell’insider FivesWalker, molto attento a tutto ciò che ruota attorno all’universo di Star Wars. Stando a quella fuga di notizie, Star Wars Jedi 3 potrebbe essere annunciato entro quest’anno, magari durante The Game Awards di Geoff Keighley in programma il 10 dicembre, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2027.

Le attese dei giocatori PC e i nodi ancora aperti

Chi gioca su computer spera soprattutto in una resa tecnica decisamente più solida. Il lancio di Jedi Survivor era stato segnato da problemi piuttosto noti, tra stuttering legato alla compilazione degli shader e scatti durante gli spostamenti nelle mappe. Difficoltà importanti che sono rimaste anche dopo la nona patch, distribuita a oltre 500 giorni dall’uscita originale. Al di là delle nuove ambientazioni, dei poteri della Forza o delle opzioni di combattimento che lo studio vorrà introdurre, un’esperienza più fluida dovrebbe trovarsi in cima alla lista delle priorità per il nuovo Star Wars Jedi 3.

Va comunque fatta una distinzione importante. Un gioco in fase avanzata di sviluppo non equivale a un titolo con una finestra di lancio confermata. Le parole di Schreier sono incoraggianti, ma non trasformano in annunci ufficiali né l’ipotetica uscita nel 2027 né la possibile apparizione sul palco dei The Game Awards. Per il momento la prospettiva di una presentazione imminente regala ai fan della serie qualcosa di concreto da aspettare dopo anni di attesa. Il prossimo trailer avrà il compito non semplice di mostrare come Respawn intenda portare la trilogia di Cal Kestis a una conclusione all’altezza.

Fonte: TecnoAndroid