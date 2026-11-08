Spusu 150 XL e 200 XL 5G: proroga fino al 30 novembre

L’operatore virtuale Spusu concede un altro mese di vita alle offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G, che restano disponibili per tutto novembre 2026 a 5,98 euro e 7,89 euro al mese. Dopo una lunga serie di proroghe arrivate mese dopo mese, la scadenza fissata al 31 ottobre 2026 è stata spostata al 30 novembre 2026, salvo ulteriori cambiamenti. Il resto del portafoglio Spusu rimane invariato e valido fino a nuova comunicazione.

Cosa includono Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G

Le due proposte condividono buona parte dei contenuti. Ogni mese mettono a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1.000 minuti di chiamate internazionali verso UE e Regno Unito e 500 SMS verso tutti i numeri italiani. La differenza sta nel traffico dati. Spusu 150 XL offre 150 Giga fino in 4G+ a 5,98 euro, mentre Spusu 200 XL 5G sale a 200 Giga con accesso al 5G per 7,89 euro mensili.

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Chi cerca qualcosa di diverso trova comunque il listino standard dell’operatore. Spusu 1 costa 3,98 euro al mese con 100 minuti verso numeri nazionali, UE e Regno Unito, 100 SMS e 1 Giga in 4G+. Spusu 10 propone invece 1.000 minuti, 200 SMS e 10 Giga a 4,98 euro. Salendo di livello si arriva a Spusu 500 XXL, con minuti illimitati, 5000 minuti internazionali verso UE e Regno Unito, 500 SMS e 500 Giga in 4G+ a 9,98 euro, e alla sua versione 5G che costa 12,98 euro al mese. Restano attivabili anche Oltreconfine e Oltreconfine+, pensate per chi frequenta la Svizzera. La prima include 2.000 minuti, 500 SMS e 150 Giga più 10 Giga in territorio svizzero a 9,98 euro, la seconda alza la quota a 200 Giga più 30 Giga in Svizzera per 14,98 euro. Per i dispositivi Internet of Things c’è infine Spusu IoT, che con 36 euro all’anno garantisce 100 minuti, 500 SMS e 500 Mega al mese.

Attivazione, costo della SIM e Roaming

Per i nuovi clienti l’attivazione è gratuita, mentre la SIM o la eSIM costa 9,90 euro. Tutto si fa online, con un nuovo numero oppure tramite portabilità da qualsiasi altro gestore. Chi sceglie una nuova numerazione può selezionarla gratis fra 10 opzioni casuali, oppure richiederne una personalizzata a pagamento contattando il Servizio Clienti. Al momento dell’acquisto bisogna indicare se procedere con ricariche manuali o con rinnovo automatico tramite carta Visa o Mastercard, PayPal, PostePay e Apple Pay, scelta comunque modificabile in seguito dall’area clienti My Spusu. Anche chi è già cliente può passare a una di queste offerte con il cambio gratuito, consentito una volta al mese e possibile pure verso un piano più economico.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Ucraina e in Moldavia minuti e SMS si usano alle stesse condizioni previste in Italia. Per i dati invece vale un tetto mensile legato al prezzo dell’offerta. Spusu 150 XL consente 8,91 Giga al mese nel 2026 e 9,80 Giga nel 2027, mentre Spusu 200 XL 5G arriva a 11,76 Giga quest’anno e a 12,94 Giga il prossimo. Una volta esauriti i minuti inclusi, le chiamate verso UE, Regno Unito e Svizzera costano 10 centesimi al minuto, con SMS a 7,32 centesimi verso UE e Regno Unito e a 20 centesimi verso la Svizzera.

Traffico extra, Riserva Dati e rete WindTre

Sulle offerte XL e XXL l’operatore considera conforme un utilizzo massimo di 10.000 minuti. In Italia, superati i Giga inclusi, la connessione viene bloccata per impostazione predefinita, ma dall’area clienti si può optare per la navigazione a consumo a 0,004 euro per MB, ovvero 4 euro per Giga. Se al rinnovo il credito non basta, gli stessi costi si applicano ai dati, mentre chiamate e messaggi costano 4 centesimi ciascuno. L’offerta riparte non appena si effettua una ricarica.

Tutte le proposte tranne Spusu IoT includono la Riserva Dati, che trasferisce al mese successivo i Giga non consumati senza alcuna scadenza. Con le versioni XL e XXL, avendo minuti illimitati, il traffico voce avanzato non si converte in dati. Il limite accumulabile è di 300 Giga per Spusu 150 XL e di 400 Giga per Spusu 200 XL 5G.

Attivo in Italia dal 15 giugno 2020, Spusu è un operatore virtuale di tipo Full MVNO che si appoggia alla rete mobile WindTre.

Fonte: TecnoAndroid