Spotify sperimenta una funzione per sincronizzare libri e audiolibri

Spotify continua ad espandere il proprio ecosistema oltre la musica e i podcast, e questa volta lo fa guardando al mondo della lettura. Secondo le prime indiscrezioni, la piattaforma starebbe lavorando a una funzione di sincronizzazione tra libri cartacei e audiolibri, pensata per rendere l’esperienza più fluida e continua. L’idea è permettere agli utenti di alternare lettura e ascolto senza dover ricordare manualmente capitoli, pagine o segnalibri.

Si tratta di una mossa coerente con la strategia recente di Spotify, che punta a trasformarsi in un hub audio sempre più completo, capace di accompagnare l’utente in diversi momenti della giornata.

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Come potrebbe funzionare la sincronizzazione in arrivo su Spotify

La funzione in fase di sviluppo permetterebbe di allineare il punto di lettura di un libro fisico con la versione audiolibro disponibile su Spotify. In pratica, scansionando una pagina tramite lo smartphone o selezionando un punto preciso del testo, l’app sarebbe in grado di avviare l’audio esattamente da quel passaggio. Il processo funzionerebbe anche al contrario: interrompendo l’ascolto, l’utente potrebbe sapere con precisione da quale pagina riprendere la lettura su carta.

Il cuore del sistema sarebbe un mix di riconoscimento del testo e analisi del contenuto audio, progettato per adattarsi a edizioni diverse dello stesso libro. Un aspetto tutt’altro che banale, considerando le variazioni di impaginazione e formato tra versioni differenti. L’obiettivo, però, è ridurre al minimo l’attrito tra i due mondi, rendendo naturale il passaggio da un formato all’altro.

Perché è una novità rilevante

Oggi molti lettori alternano già libro cartaceo e audiolibro, ma lo fanno affidandosi alla memoria o a segnalibri improvvisati. Una sincronizzazione automatica cambierebbe radicalmente l’esperienza, soprattutto per chi legge in mobilità o sfrutta l’audio durante spostamenti, allenamenti o momenti in cui non può tenere un libro in mano.

Per Spotify, questa funzione rappresenterebbe anche un modo per valorizzare il catalogo di audiolibri, incentivando un uso più frequente e integrato. Non più un’alternativa alla lettura tradizionale, ma un’estensione naturale della stessa storia.

Limiti e prospettive future

Essendo ancora in fase sperimentale, restano alcune incognite. La precisione del riconoscimento del testo, le differenze tra edizioni e la compatibilità con un ampio numero di titoli saranno elementi decisivi per il successo della funzione. Inoltre, non è chiaro se il sistema sarà disponibile per tutti gli utenti o riservato a specifici abbonamenti.

Se però Spotify riuscirà a superare questi ostacoli, la sincronizzazione tra libri cartacei e audiolibri potrebbe diventare uno degli strumenti più interessanti nel panorama della lettura digitale. Un modo nuovo di vivere le storie, più flessibile e perfettamente adattato ai ritmi quotidiani.