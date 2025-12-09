Spadhausen Mobile, arrivano le prime offerte con supporto al 5G

Da qualche mese è disponibile sul territorio italiano un nuovo operatore telefonico virtuale. Si tratta di Spadhausen Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco aggiornato la sua proposta. L’operatore ha infatti reso disponibili le sue prime offerte con supporto alla navigazione sulle reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

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Spadhausen Mobile, arrivano le prime offerte dell’operatore con supporto alle reti 5G

L’operatore telefonico virtuale Spadhausen Mobile ha da poco reso disponibile una novità nel suo catalogo. Come già accennato in apertura, l’operatore ha aggiunto le sue prime offerte che garantiscono la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Si tratta di ben tre nuove proposte caratterizzate dal basso costo per il rinnovo. Ecco cosa includono.

Mobile Base , questa offerta comprende ogni mese fino a 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 10 SMS da inviare verso tutti i numeri e 2 GB di traffico dati per navigare con una connettività fino al 5G ad una velocità massima pari a 60 Mbps. Il costo per il rinnovo sarà pari a 4,90 euro al mese;

, questa offerta comprende ogni mese fino a 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 10 SMS da inviare verso tutti i numeri e di traffico dati per navigare con una connettività fino al 5G ad una velocità massima pari a 60 Mbps. Il costo per il rinnovo sarà pari a 4,90 euro al mese; Mobile Standard , questa offerta comprende ogni minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 10 SMS da inviare verso tutti i numeri e fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G ad una velocità massima pari a 60 Mbps. Il costo per il rinnovo è pari a 6,90 euro al mese;

, questa offerta comprende ogni minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 10 SMS da inviare verso tutti i numeri e fino a di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G ad una velocità massima pari a 60 Mbps. Il costo per il rinnovo è pari a 6,90 euro al mese; Mobile Top, questa offerta comprende ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, fino a 50 SMS verso tutti e fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al5G Full Speed ad una velocità massima pari a 2 Gbps. Il costo per il rinnovo è pari a 9,90 euro al mese.

Secondo quanto riportato online, tutte queste offerte prevedono un costo di attivazione pari a 10 euro.