Sony WH-1000XM5 a 199€ su Amazon: è il minimo storico

Le Sony WH-1000XM5 scendono a 199€ su Amazon e toccano così il loro minimo storico, una cifra che per queste cuffie non si era davvero mai vista prima. Da anni il modello giapponese viene considerato il punto di riferimento tra le cuffie circumaurali con cancellazione del rumore attiva, ma il prezzo ha sempre frenato parecchi appassionati di musica e tanti professionisti che passano buona parte della giornata in movimento. Adesso quell’ostacolo si abbassa in modo netto e si tratta di un’occasione piuttosto rara, visto che il prodotto difficilmente cala fino a questo punto.

Cosa offrono le Sony WH-1000XM5 sul piano tecnico

Dentro i padiglioni lavorano driver da 30 mm con magneti al neodimio, capaci di spingere la risposta in frequenza fino a 40.000 Hz grazie al supporto all’audio ad alta risoluzione e al codec LDAC. Il vero cuore del modello però è il sistema che isola dal mondo esterno. Se ne occupano 8 microfoni dedicati insieme al processore V1, che collabora con il chip HD QN1 per ottenere il massimo isolamento acustico in qualsiasi situazione, dal tragitto quotidiano verso l’ufficio fino ai lunghi voli aerei.

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Non mancano poi le funzioni smart che rendono l’uso di tutti i giorni più comodo. C’è la connessione multipoint, che permette di restare collegati a due dispositivi nello stesso momento, e c’è la tecnologia DSEE Extreme, che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei brani compressi. Molto apprezzata anche la funzione Speak to Chat, che mette in pausa la musica appena chi indossa le cuffie comincia a parlare. Il collegamento passa dal Bluetooth 5.2 con supporto ai codec SBC, AAC e LDAC, mentre sul fronte degli assistenti vocali la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Siri è completa.

Anche l’autonomia convince. Con l’ANC acceso si arriva fino a 30 ore di ascolto, che salgono a 40 spegnendo la cancellazione del rumore. La ricarica rapida è un altro asso nella manica perché bastano 3 minuti di collegamento per avere circa 3 ore di riproduzione, un dettaglio che fa comodo a chi esce sempre di corsa. Il design è un po’ meno compatto rispetto alla generazione precedente ma il peso resta contenuto, intorno ai 250 grammi, e la costruzione impiega materiali riciclati in linea con la filosofia sostenibile “Made to be remade” portata avanti da Sony.

Il prezzo su Amazon e la versione in offerta

Sulla piattaforma di Jeff Bezos le cuffie passano dai 299€ di listino a 199€, con uno sconto del 33% che le porta al punto più basso mai raggiunto. Per capire quanto sia interessante questa cifra basta guardare l’andamento abituale. Anche durante le promozioni più generose il prezzo delle Sony WH-1000XM5 tende a oscillare tra i 220€ e i 230€, quindi trovarle sotto la soglia dei 200 euro è un evento tutt’altro che frequente.

Il prezzo medio storico si colloca ben al di sopra di quello attuale e proprio per questo l’offerta potrebbe non restare disponibile a lungo. Chi aspettava il momento giusto per mettersi in casa un top di gamma dell’ascolto wireless difficilmente troverà condizioni migliori nel breve periodo. La versione proposta a questo prezzo è quella di colore Nero e arriva con la custodia rigida inclusa nella confezione, pensata per portare le cuffie con sé ogni giorno senza rischiare di danneggiarle.

Fonte: TecnoAndroid