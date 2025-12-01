Sony LYTIA-901: il primo sensore da 200 MP sfida apertamente Samsung

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sony torna a scuotere il mercato dell’imaging mobile. Con il debutto ufficiale del LYTIA-901, il suo primo sensore da 200 megapixel per smartphone, l’azienda giapponese lancia un messaggio diretto a Samsung, da anni leader nella corsa alla risoluzione estrema grazie alla serie ISOCELL HP. Il nuovo sensore promette non solo più dettagli, ma anche una qualità d’immagine superiore, grazie a una combinazione di pixel più grandi, HDR evoluto e intelligenza artificiale integrata.

Un sensore più grande, con pixel più luminosi

Il Sony LYTIA-901 adotta un formato da 1/1,12 pollici con pixel da 0,7 µm, risultando più ampio e luminoso rispetto al rivale diretto, il Samsung ISOCELL HP2 (1/1,3 pollici e pixel da 0,6 µm), montato sull’attuale Galaxy S25 Ultra. Nel mondo della fotografia digitale, anche differenze minime nelle dimensioni dei pixel possono avere un impatto concreto: più grande è il pixel, maggiore è la quantità di luce che riesce a catturare. In termini pratici, questo significa foto più nitide, con meno rumore e una migliore resa dei colori in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sensore integra inoltre un sistema di autofocus su tutti i pixel, che promette una messa a fuoco più rapida e precisa in ogni scenario, anche durante riprese in movimento o in ambienti poco illuminati — una tecnologia che fino ad oggi era appannaggio solo dei moduli professionali.

HDR di nuova generazione e IA per la fotografia computazionale

Sony non si limita a spingere sulla risoluzione. Con il LYTIA-901 introduce anche due nuove tecnologie dedicate all’HDR: la Dual Conversion Gain-HDR (DCG-HDR) e la Hybrid Frame-HDR (HF-HDR).

La prima ottimizza la gestione del segnale luminoso per ogni pixel, la seconda combina più esposizioni e dati di conversione in un’unica immagine, restituendo un risultato più fedele e naturale. Sony parla di una gamma dinamica superiore ai 100 dB, un valore che avvicina gli smartphone al livello delle mirrorless di fascia media. L’azienda giapponese integra poi un sistema di remosaicing basato su intelligenza artificiale, capace di ricostruire texture e dettagli nelle immagini ingrandite o scattate con zoom digitale, riducendo artefatti e perdite di definizione. Grazie al pixel binning 16-in-1, il sensore può inoltre generare scatti da 12,5 MP con elevata sensibilità alla luce, ottimizzando automaticamente la resa in notturna.

Pronto per i flagship Android del 2026

Sony ha confermato che il LYTIA-901 è già in produzione di massa, con i primi moduli spediti ai partner OEM. Secondo le indiscrezioni, OPPO Find X9 Ultra e vivo X300 Ultra saranno tra i primi smartphone a montarlo nel 2026.

L’obiettivo di Sony è chiaro: riconquistare la leadership nel segmento premium. Dopo anni in cui i suoi sensori IMX hanno dominato la qualità fotografica ma non la corsa ai megapixel, il brand nipponico vuole ora unire quantità e qualità, colmando il divario con Samsung non solo sul piano tecnico, ma anche commerciale.