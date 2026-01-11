Sofmap lancia appello: scaffali di PC usati vuoti

C’è qualcosa di quasi surreale nel vedere un negozio di elettronica chiedere pubblicamente ai clienti di vendergli i propri PC. Non uno sconto, non una promo aggressiva, ma una vera e propria supplica. È quello che sta succedendo ad Akihabara, il quartiere simbolo dell’elettronica e della cultura otaku di Tokyo, dove Sofmap Gaming ha deciso di mettere nero su bianco la sua frustrazione direttamente su X. “I PC da gioco usati sono ormai davvero esauriti. Ehm, se decidi di sostituire il tuo PC da gioco, per favore vendilo a noi…”. Il tono è ironico, quasi imbarazzato, ma il messaggio è chiarissimo: non c’è più nulla da vendere.

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Il mercato del gaming in tilt: negozio giapponese chiede aiuto ai clienti

Sofmap non è un piccolo negozietto di periferia. È uno store su tre piani, molto conosciuto, con un seguito consistente anche sui social. Eppure si ritrova con scaffali semivuoti, come mostra la foto allegata al post, e con una domanda che continua a crescere senza sosta. La carenza di hardware non è certo una novità, ma qui siamo a un livello diverso: nemmeno l’usato riesce più a stare dietro alle richieste. E così il titolare arriva a specificare, quasi a voler rassicurare i potenziali venditori, che i PC vengono acquistati “a un prezzo piuttosto alto”. Non solo macchine da gaming di fascia alta, ma praticamente qualsiasi cosa abbia una scheda madre dentro, dai laptop alle scrivanie da gaming, fino ai PC normali, quelli che fino a poco tempo fa nessuno avrebbe considerato interessanti.

Il contesto rende la situazione ancora più significativa. Akihabara, conosciuta anche come Electric Town, è da sempre il luogo dove l’offerta sembra infinita e dove ogni appassionato è convinto di poter trovare qualsiasi componente, nuovo o usato. Vedere un negozio di questo tipo dichiararsi apertamente in difficoltà è il segnale di una domanda completamente fuori scala. Già a novembre si parlava dei tentativi dei rivenditori locali di limitare le vendite di RAM, SSD e hard disk per evitare di restare a secco, ma ora il problema si è esteso a tutto il sistema.

La vera novità, però, è il valore improvvisamente attribuito all’usato. PC che fino a ieri venivano rivenduti con forti ribassi o lasciati a prendere polvere stanno diventando una sorta di bene rifugio. Per negozi come Sofmap, ogni macchina recuperata è preziosa, indipendentemente dall’età o dalla configurazione. È un ribaltamento interessante: in un mercato che ha sempre spinto verso il nuovo a tutti i costi, ora anche il vecchio diventa “oro”.

Dietro a questa corsa ci sono diversi fattori, dalla difficoltà di reperire componenti chiave ai prezzi sempre più alti del nuovo, che spingono molti utenti a ripiegare sull’usato pur di avere un PC funzionante. Il risultato è un circolo vizioso in cui chi vende riesce a spuntare cifre insolitamente alte e chi compra è costretto ad accontentarsi di quello che trova. E così, nel cuore tecnologico del Giappone, un negozio storico si ritrova a fare quello che nessuno si sarebbe aspettato: chiedere aiuto ai clienti. Con un sorriso amaro e uno scaffale vuoto alle spalle.