Snapdragon X2 Plus: Windows on Arm finalmente più accessibile

Qualcomm amplia la propria presenza nel settore dei notebook introducendo Snapdragon X2 Plus, una piattaforma che si colloca sotto le varianti Elite e punta a rendere più raggiungibile l’ecosistema Windows on Arm. L’annuncio segue il debutto dei modelli di fascia più alta e conferma una strategia orientata a coprire un pubblico più ampio, mantenendo al centro prestazioni costanti e consumi ridotti. Il nuovo SoC deriva direttamente dallo Snapdragon X Plus del 2024 e adotta la terza generazione delle CPU Oryon, progettate internamente. La produzione a 3 nanometri consente un netto miglioramento dell’efficienza energetica, un aspetto cruciale per i portatili sottili e leggeri destinati all’uso quotidiano e professionale.

CPU e GPU tra prestazioni e autonomia

Snapdragon X2 Plus viene proposto in due configurazioni distinte. La versione a 10 core dispone di 34 MB di cache totale e raggiunge una frequenza massima di 4 GHz in modalità multithread, mentre il modello a 6 core scende a 22 MB di cache, mantenendo però la stessa frequenza di picco. L’architettura è stata ottimizzata per garantire prestazioni stabili anche in funzionamento a batteria, un elemento su cui Qualcomm insiste per differenziarsi dalle soluzioni x86 tradizionali.

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Sul fronte grafico, entrambe le varianti condividono la GPU X2-45, con frequenze differenti: fino a 1,7 GHz per il modello a 10 core e 900 MHz per quello a 6 core. Questa scelta consente di bilanciare consumi e capacità grafiche, assicurando supporto alle interfacce moderne e alle applicazioni multimediali più diffuse. Il SoC supporta memorie LPDDR5X e può gestire fino a 128 GB di RAM, un valore elevato anche per notebook collocati nella fascia media.

Uno dei punti più rilevanti riguarda la componente dedicata all’intelligenza artificiale. Snapdragon X2 Plus integra una NPU da 80 TOPS, indicata dall’azienda come il valore più alto attualmente disponibile su un chip per laptop. Questa unità accelera in locale funzioni di AI generativa, elaborazione delle immagini e riconoscimento vocale, riducendo la dipendenza dai servizi cloud. La dotazione di connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e il supporto opzionale al 5G, rendendo il SoC adatto a dispositivi orientati alla mobilità professionale. Qualcomm comunica un incremento fino al 35% nelle prestazioni single-core rispetto alla generazione precedente, accompagnato da un consumo energetico inferiore del 43%. I primi notebook basati su Snapdragon X2 Plus sono attesi sul mercato entro la fine di giugno, con l’intento di rafforzare la presenza di Windows on Arm nella fascia di prezzo più accessibile.