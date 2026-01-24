Snapdragon 8 Elite Gen 6 prepara una nuova mossa per i super flagship

Il futuro dei chip top di gamma Qualcomm potrebbe essere più articolato del previsto. Secondo nuove indiscrezioni, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 non sarà l’unico protagonista. Accanto alla versione standard, potrebbe debuttare anche una variante Pro. L’informazione arriva dal noto leaker Digital Chat Station. L’idea è quella di differenziare ulteriormente l’offerta premium. Il nuovo chip Pro sarebbe destinato ai dispositivi di fascia Ultra. Si parlerebbe quindi dei flagship più esclusivi in assoluto. Una strategia che riflette l’evoluzione del mercato Android. I produttori moltiplicano le versioni dei loro modelli di punta. Qualcomm potrebbe quindi fare lo stesso con i processori.

Al momento non esistono conferme ufficiali. Tuttavia, l’ipotesi appare coerente con le dinamiche attuali. Gli smartphone di fascia alta sono sempre più segmentati. Esistono flagship, Pro, Pro Max e Ultra. Ogni gradino richiede prestazioni e margini diversi. Un doppio Snapdragon 8 Elite Gen 6 permetterebbe maggiore flessibilità. I brand potrebbero differenziare meglio le proprie linee. Qualcomm rafforzerebbe il controllo sul segmento premium. Il chip Pro diventerebbe un elemento distintivo. Non è chiaro quali produttori lo adotteranno. Secondo le voci, sarebbe riservato a pochissimi modelli.

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Processo a 2 nm e binning, la logica dietro Snapdragon 8 Elite Gen 6

Entrambe le versioni Gen 6 dovrebbero essere prodotte con processo a 2 nanometri. Il partner principale sarebbe TSMC. Samsung resta comunque in corsa come alternativa. Il passaggio ai 2 nm rappresenta un salto tecnologico importante. I costi di produzione aumenteranno sensibilmente. Si parla di wafer fino al 50 percento più cari. Già i 3 nm avevano segnato un aumento netto. In questo contesto entra in gioco il binning. È una tecnica ben nota nel settore dei semiconduttori. I chip prodotti vengono selezionati in base alla qualità. I migliori diventano versioni più spinte. Gli altri vengono utilizzati con specifiche inferiori.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Pro potrebbero condividere il design. A cambiare sarebbero frequenze, consumi e margini operativi. Questo approccio riduce gli sprechi produttivi. Allo stesso tempo consente una segmentazione più precisa. I modelli Ultra avrebbero il chip più efficiente. Gli altri flagship resterebbero comunque al top. Secondo le indiscrezioni, OPPO e Vivo potrebbero scegliere MediaTek per i Pro Max. Qualcomm riserverebbe il Pro ai modelli Ultra. Attualmente la gamma prevede lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 come riferimento. Il Gen 5 “liscio” resta un gradino sotto. Con la Gen 6, la distanza potrebbe aumentare. I tempi di lancio non sono immediati. Qualcomm segue un calendario piuttosto stabile. Il debutto è atteso tra ottobre e novembre. Fino ad allora, resteremo nel campo delle indiscrezioni.