SmartTube violata: installate subito l’ultima build

Molti utenti in possesso di SmartTv o Fire Stick utilizzano una nota applicazione definita come SmartTube, quest’ultima è un’applicazione alternativa che consente di effettuare lo streaming di YouTube ma godendo di una serie di miglioramenti, nello specifico l’applicazione offre un’interfaccia ottimizzata per l’uso con telecomando insieme alla possibilità di non visualizzare la pubblicità, cosa che l’ha resa molto amata dalla community.

Ovviamente non poteva mancare la fregatura, recentemente l’app infatti è finita in un turbinio di dubbi a causa di un problema di natura informatico, Google Play Protect ha disattivato la popolare app open-source dopo aver riconosciuto un comportamento decisamente sospetto al punto da classificarla come malware in grado di prendere il controllo del dispositivo, lo sviluppatore è stato costretto ad abbandonare la vecchia app e a ricaricarla con un altro ID, per usarla è necessario installare quella nuova.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il problema

Nello specifico lo sviluppatore ha dichiarato di aver subito un attacco informatico che ha compromesso la sua chiave di firma per rilasciare aggiornamenti permettendo ai malintenzionati di inserire updates alterati, di conseguenza vista la chiave ormai compromessa si è resa necessaria tale misura drastica in modo da poterne usare una pulita e sicura, cosa che però ha richiesto anche un nuovo ID per l’app.

Un’analisi indipendente della versione bloccata ha riscontrato che non si trattava di un falso positivo ma di un pericolo reale, nel file era presente infatti un pacchetto denominato libalphasdk.so che non appena avviata l’app andava a contattare un server esterno inviando dati di ogni genere e permetteva anche l’esecuzione da remoto di qualsiasi attività senza la presenza dell’utente, fortunatamente Google Play protect può intervenire anche sulle app normalmente non presenti nello store ma che comunque vengono eseguite su sistemi Google, ciò ha permesso l’individuazione del problema e la sua neutralizzazione, ovviamente il tutto sarà indagato con maggiore attenzione.