Smartphone senza limiti con Vodafone PRO 11,95€/mese!

174 A volte ci dimentichiamo di quanto possa essere frustrante quel momento in cui, proprio sul più bello di una chiamata o durante il caricamento di un video importante, arriva il messaggino della compagnia telefonica che ci avvisa di aver quasi esaurito il credito o, peggio, i dati. È un piccolo stress quotidiano di cui faremmo volentieri a meno. Proprio per questo, dare un’occhiata all’offerta PRO di Vodafone è interessante, perché sembra costruita con l’idea di farci dimenticare che abbiamo un abbonamento attivo, trasformando lo smartphone in uno strumento che semplicemente funziona, senza troppe domande.