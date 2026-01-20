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Smartphone senza limiti con Vodafone PRO 11,95€/mese!

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Vodafone PRO a 11,95€/mese offre 250 GB, minuti illimitati, roaming extra, eSIM e ricarica automatica senza pensieri.
A volte ci dimentichiamo di quanto possa essere frustrante quel momento in cui, proprio sul più bello di una chiamata o durante il caricamento di un video importante, arriva il messaggino della compagnia telefonica che ci avvisa di aver quasi esaurito il credito o, peggio, i dati. È un piccolo stress quotidiano di cui faremmo volentieri a meno. Proprio per questo, dare un’occhiata all’offerta PRO di Vodafone è interessante, perché sembra costruita con l’idea di farci dimenticare che abbiamo un abbonamento attivo, trasformando lo smartphone in uno strumento che semplicemente funziona, senza troppe domande.

L’offerta 5G di Vodafone che gestisce tutto da sola

Con un costo di 11,95€ al mese, ci si porta a casa un pacchetto che definire generoso è poco: 250 Giga sono un’infinità, specialmente se consideriamo che siamo sulla rete 5G, capace di toccare punte di velocità che rendono il Wi-Fi di casa quasi un ricordo del passato. Aggiungiamoci minuti illimitati e 200 SMS e il quadro è completo. Ma la vera comodità, quella che ti cambia la giornata, è l’addebito automatico. Non c’è niente di più fastidioso del dover cercare una tabaccheria o aprire l’app di corsa perché il credito è sceso sotto la soglia critica. Qui il sistema fa tutto da solo: ogni volta che scendi sotto i 5€, scatta una ricarica automatica da 5€. È quel tipo di automazione trasparente che ti permette di vivere la tecnologia con molta più serenità. Se poi siete di quelli che hanno sempre la valigia pronta, la questione roaming è un bel sollievo. Spesso quando si varca il confine si inizia a navigare col freno a mano tirato per paura di bollette salatissime. In questo caso, oltre ai 20 Giga previsti dai regolamenti europei, Vodafone ne aggiunge altri 25 extra, portando il totale a 45 Giga da usare tranquillamente anche in Svizzera e nel Regno Unito. È un dettaglio non da poco, perché sappiamo bene quanto possa essere costoso usare i dati appena fuori dai confini dell’Unione Europea. Poter postare foto o usare le mappe a Londra o a Zurigo senza dover dare la caccia a un Wi-Fi pubblico è una libertà che ha un valore concreto. C’è poi una flessibilità che guarda al futuro, come la possibilità di scegliere tra la classica SIM fisica o la moderna eSIM, perfetta se avete un telefono di ultima generazione e volete liberare lo slot fisico. E se per qualche motivo doveste finire il credito proprio nel bel mezzo di un’emergenza, il servizio di continuità vi garantisce altre 48 ore di respiro per chiamare e navigare senza restare isolati. In fondo, l’obiettivo di un’offerta del genere non è solo dare tanti giga, ma togliere di mezzo i pensieri. Se poi decidete di portare un amico in Vodafone, la situazione migliora ulteriormente con la possibilità di sbloccare i giga illimitati, trasformando lo smartphone in una centrale elettrica di connessione senza fine.