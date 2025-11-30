Smartphone Honor da gaming: frequenza record in arrivo

Honor sembra muoversi in punta di piedi, ma con un obiettivo molto chiaro: farsi spazio anche nel mondo degli smartphone da gaming. Negli ultimi giorni è filtrata un’indiscrezione interessante da Digital Chat Station, secondo cui l’azienda starebbe sperimentando un display da 1,5K capace di raggiungere i 185 Hz di refresh. È un numero che salta all’occhio, non solo perché è piuttosto raro da incontrare nelle schede tecniche dei telefoni più noti, ma anche perché rivela un’ambizione molto precisa.

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Honor entra nel mondo gaming con schermo ultra-veloce

Non sarebbe un primato assoluto, questo va detto. Qualche esempio sul mercato già esiste: basta ricordare il Rog Phone 9 Pro di Asus, un modello che ha già superato i confini tradizionali delle frequenze elevate. Però un Honor con un pannello così, pensato chiaramente per il gaming, metterebbe il marchio cinese nella stessa fascia dei pochi “specialisti” che si contendono la vetta delle prestazioni estreme. Ed è un campo in cui l’attenzione non è solo sulla potenza bruta, ma sulla sensazione concreta che il display riesce a restituire durante le sessioni di gioco più frenetiche.

Nell’uso quotidiano, però, un refresh rate così spinto resta più una dichiarazione di intenti che una reale necessità. La maggior parte delle app che usiamo ogni giorno è progettata per funzionare al massimo a 120 Hz. Scorrere il feed di Instagram non diventa più fluido a 165 o 185 Hz, e lo stesso vale per TikTok, WhatsApp e praticamente qualsiasi altra app generalista. In pratica, quel margine extra rimane dormiente nella maggior parte delle situazioni, mentre lo smartphone continua a fare il suo lavoro senza particolari differenze.

E forse è meglio così, perché frequenze più alte significano assorbire più energia. Se la batteria è sempre la stessa, il risultato è ovvio: si scarica prima. È il motivo per cui i produttori puntano sugli OLED LTPO con refresh variabile, capaci di adattarsi in base al contenuto mostrato. Quando serve fluidità vengono spinti al massimo, quando non serve rallentano da soli per risparmiare energia.

Nel gaming, però, le regole cambiano. Lì si guarda solo alla velocità e alla precisione, non ai consumi. Ecco perché i telefoni dedicati ai giocatori superano i 120 Hz senza esitazioni. Honor, a quanto pare, vuole inserirsi proprio in questo segmento, forse con un modello tutto nuovo. Per adesso resta il mistero, ma le premesse fanno pensare che ci stia lavorando sul serio.