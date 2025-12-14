Smart #6: ecco la nuova berlina ibrida plugin per la Cina

Sul sito ufficiale del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese è apparsa una nuova vettura elettrica che sarà destinata all’omonimo mercato come erede del modello precedente, parliamo della Smart #6, una vettura ibrida plugin in stile berlina della quale una serie di immagini oltre ai primi dettagli che in un secondo momento sono stati rilasciati dall’azienda in modo diretto che ha dichiarato i dettagli tecnici.

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Caratteristiche tecniche

La vettura in questione vanta 4.906 mm di lunghezza x 1.922 mm di larghezza x 1.508 mm di altezza, con un passo 2.926 mm, per il resto, la vettura offre un frontale con una barra luminosa continua che unisce un faro all’altro il tutto abbinato ad una griglia frontale nera posizionata nella parte inferiore della vettura, per quanto riguarda il tetto invece è presente un sensore LiDAR che consente di sfruttare funzioni avanzate per quanto riguarda l’assistenza alla guida e il rilevamento di eventuali ostacoli.

Per quanto riguarda invece la parte posteriore della vettura è presente uno spoiler attivo a scomparsa, interni invece non sono stati svelati ma è possibile attendersi un ambiente minimalista fregiato di ampi display dedicati sia alla strumentazione sia il sistema di intrattenimento multimediale che ovviamente godrà di tutti gli ultimi servizi sviluppati da smart compresa l’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione montata sotto il cofano, molto probabilmente avremo a che fare con la tecnologia NordThor Hybrid 2.0 di Geely, il propulsore si compone nello specifico di un motore quattro cilindri da 1,5 T in grado di offrire 120 kW e da un motore elettrico da 200 kW e destinato ad un cambio DHT a 3 velocità.

Il tutto sarà alimentato da una batteria LFP fornita da SVOLT o da CATL, le autonomie ufficiali non sono state dichiarate ma si parla all’incirca di 285Km in totalmente elettrico, per quanto riguarda quella combinata invece si parla addirittura di 1810Km.