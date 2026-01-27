Sky Mobile aggiorna, arriva Sky Mobile Power

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione
Per questi ultimi giorni di gennaio, l’operatore telefonico Sky Mobile powered by Fastweb ha deciso di aggiornare la sua proposta. Tra le novità introdotte dall’operatore, troviamo la nuova super offerta denominata Sky Mobile Power. Quest’ultima proposta arriva ad includere ogni mese un bundle di traffico dati di ben 400 GB.
Sky Mobile aggiorna la sua proposta, arriva l’offerta Sky Mobile Power
Sky Mobile powered by Fastweb ha da poco aggiornato la sua proposta con alcune novità. Come già accennato in apertura, una di queste è la nuova offerta denominata Sky Mobile Power. Quest’ultima include quanto segue.
- Bundle con fino a 400 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G
- Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali
- 200 sms da inviare verso tutti i numeri
- Costo per il rinnovo pari a 14,95 euro al mese
Questa offerta va così ad aggiungersi alle altre offerte che erano disponibili, ovvero:
- Sky Mobile Start, comprende fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti. Il costo per il rinnovo è pari a 9,95 euro al mese.
- Sky Mobile Pro, comprende fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti. Il costo per il rinnovo è pari a 11,95 euro al mese.
- Sky Mobile Ultra, comprende giga senza limiti per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e verso 60 minuti destinazioni straniere e fino a 200 sms verso tutti. Il costo per il rinnovo è pari a 19,95 euro al mese.