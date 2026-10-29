Sindrome delle persone infestate: 10 anni di presenze in famiglia

Si chiama Haunted People Syndrome, che in italiano si potrebbe rendere come sindrome delle persone infestate, ed è il concetto con cui gli scienziati provano a guardare da un’altra angolazione la cosiddetta attività paranormale. Al centro di tutto c’è la vicenda di una famiglia che per oltre un decennio ha raccontato di ricevere visite da presenze spettrali. Un caso lungo e insolito che ha permesso ai ricercatori di capire qualcosa in più su ciò che accade quando qualcuno è convinto di avere a che fare con i fantasmi.

L’idea di partenza è semplice da enunciare ma tutt’altro che banale. Gli episodi spettrali si trovano in un punto preciso, all’incrocio tra ciò in cui la mente crede e ciò che i sensi percepiscono. Niente porte che cigolano da sole come prova definitiva quindi, ma un terreno molto più umano e sfumato in cui convinzioni e sensazioni finiscono per intrecciarsi.

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Dalla casa stregata alle persone che si sentono perseguitate

Già il nome scelto dice parecchio. Per secoli l’immaginario collettivo ha legato i fantasmi ai luoghi, castelli abbandonati, vecchie ville, soffitte polverose. Con la sindrome delle persone infestate lo sguardo si sposta invece sugli individui. Non è più l’edificio a essere al centro dell’attenzione ma chi lo abita e soprattutto il modo in cui vive e interpreta certe esperienze.

È un cambio di prospettiva che rende il fenomeno più facile da osservare. Se il protagonista è la persona e non la casa, allora diventa possibile analizzare come si costruisce nel tempo la sensazione di essere visitati da qualcosa di inspiegabile. Il caso della famiglia perseguitata dai fantasmi per più di dieci anni rappresenta proprio questo: una finestra aperta su un’esperienza vissuta a lungo, giorno dopo giorno, dalle stesse persone.

Il confine sottile tra ciò che si crede e ciò che si percepisce

Il cuore della questione sta tutto in quel punto d’incontro tra credenze e percezioni. Da una parte c’è quello che la mente dà per vero, le convinzioni che ognuno si porta dietro. Dall’altra ci sono i segnali che arrivano dai sensi, rumori, ombre, sensazioni fisiche. Quando le due cose si sovrappongono può nascere l’impressione di trovarsi davanti a una presenza soprannaturale. Per gli studiosi questo significa una cosa piuttosto concreta. Gli episodi che molte persone descrivono come paranormali non vanno liquidati con superficialità né accettati senza domande. Meritano di essere studiati come esperienze reali per chi le vive, pur cercandone l’origine nel rapporto tra mente e sensi anziché nell’aldilà.

Cosa ha insegnato agli scienziati una storia lunga più di dieci anni

La durata è uno degli elementi che rendono il caso così interessante. Una singola notte di paura può avere mille spiegazioni diverse, mentre un’esperienza che si ripete per oltre un decennio all’interno dello stesso nucleo familiare offre un quadro molto più ricco. Proprio questa continuità ha permesso agli scienziati di osservare il fenomeno nel tempo e di inquadrarlo dentro la cornice della Haunted People Syndrome.

Le visite raccontate da quella famiglia sono così diventate una sorta di laboratorio naturale per indagare l’attività paranormale con strumenti diversi da quelli dei cacciatori di fantasmi. Il risultato è una lettura che colloca ogni apparizione esattamente lì dove si incontrano le convinzioni della mente e le percezioni dei sensi.

Fonte: TecnoAndroid