Shark EveryMess: il nuovo aspirapolvere 3 in 1 che rivoluziona la pulizia domestica

Shark ha presentato un nuovo elettrodomestico pensato per chi cerca una soluzione versatile e potente. Si chiama Shark EveryMess ed è descritto come il primo sistema portatile tre in uno in grado di aspirare liquidi, rimuovere sporco solido e pulire a fondo macchie anche complesse. Si tratta di una macchina che ricorda gli apparecchi professionali a iniezione ed estrazione, ma in un formato compatto e più accessibile. Secondo l’azienda, il dispositivo garantisce risultati migliori rispetto ai modelli portatili già presenti nel catalogo SharkNinja.
Nonostante le dimensioni ridotte, l’apparecchio non funziona a batteria ma necessita dell’alimentazione tramite cavo. Tale scelta permette di mantenere un livello di potenza più alto, elemento indispensabile per pulire tessuti, tappezzerie e interni auto. EveryMess utilizza due serbatoi separati: uno per l’acqua pulita e uno per raccogliere liquidi aspirati e detriti solidi. La dotazione comprende tre accessori intercambiabili, con spazzole progettate per adattarsi a superfici diverse e gestire varie tipologie di sporco. Dopo l’uso, una funzione di pulizia semiautomatica aiuta a mantenere l’apparecchio in ordine senza richiedere troppo tempo.
Shark EveryMess: potenza elevata, prezzo contenuto e una strategia precisa
Nel settore degli aspirapolvere portatili più avanzati, la potenza resta l’elemento più importante. Modelli simili tendono a essere costosi perché richiedono motori capaci di generare una forza d’aspirazione elevata. Shark però ha scelto di competere con un prezzo più aggressivo, ovvero 199 dollari, ridotti a 149 in occasione del lancio. Un costo che lo rende interessante per chi vuole un macchinario multifunzione senza avvicinarsi ai prezzi del settore professionale.
L’azienda non ha fornito dati tecnici dettagliati, ma promette prestazioni superiori alla media e abbina il sistema al detergente StainForce, pensato per rimuovere macchie ostinate. È una strategia diversa da quella di molte soluzioni professionali, che oggi preferiscono il vapore ad alta temperatura per penetrare a fondo nei tessuti. La produzione di vapore però richiede molta energia e tende a rendere i macchinari più grandi e meno maneggevoli.
Al momento Shark EveryMess è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Non ci sono ancora indicazioni sul possibile arrivo in Europa, e i siti ufficiali del marchio non hanno fornito aggiornamenti. Resta comunque un prodotto che potrebbe interessare chi cerca un dispositivo compatto ma potente, capace di occuparsi rapidamente di macchie, residui domestici e sporco liquido.