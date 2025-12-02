Shark EveryMess: il nuovo aspirapolvere 3 in 1 che rivoluziona la pulizia domestica

Shark ha presentato un nuovo elettrodomestico pensato per chi cerca una soluzione versatile e potente. Si chiama Shark EveryMess ed è descritto come il primo sistema portatile tre in uno in grado di aspirare liquidi, rimuovere sporco solido e pulire a fondo macchie anche complesse. Si tratta di una macchina che ricorda gli apparecchi professionali a iniezione ed estrazione, ma in un formato compatto e più accessibile. Secondo l’azienda, il dispositivo garantisce risultati migliori rispetto ai modelli portatili già presenti nel catalogo SharkNinja.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’apparecchio non funziona a batteria ma necessita dell’alimentazione tramite cavo. Tale scelta permette di mantenere un livello di potenza più alto, elemento indispensabile per pulire tessuti, tappezzerie e interni auto. EveryMess utilizza due serbatoi separati: uno per l’acqua pulita e uno per raccogliere liquidi aspirati e detriti solidi. La dotazione comprende tre accessori intercambiabili, con spazzole progettate per adattarsi a superfici diverse e gestire varie tipologie di sporco. Dopo l’uso, una funzione di pulizia semiautomatica aiuta a mantenere l’apparecchio in ordine senza richiedere troppo tempo.

Shark EveryMess: potenza elevata, prezzo contenuto e una strategia precisa

Nel settore degli aspirapolvere portatili più avanzati, la potenza resta l’elemento più importante. Modelli simili tendono a essere costosi perché richiedono motori capaci di generare una forza d’aspirazione elevata. Shark però ha scelto di competere con un prezzo più aggressivo, ovvero 199 dollari, ridotti a 149 in occasione del lancio. Un costo che lo rende interessante per chi vuole un macchinario multifunzione senza avvicinarsi ai prezzi del settore professionale.

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L’azienda non ha fornito dati tecnici dettagliati, ma promette prestazioni superiori alla media e abbina il sistema al detergente StainForce, pensato per rimuovere macchie ostinate. È una strategia diversa da quella di molte soluzioni professionali, che oggi preferiscono il vapore ad alta temperatura per penetrare a fondo nei tessuti. La produzione di vapore però richiede molta energia e tende a rendere i macchinari più grandi e meno maneggevoli.

Al momento Shark EveryMess è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Non ci sono ancora indicazioni sul possibile arrivo in Europa, e i siti ufficiali del marchio non hanno fornito aggiornamenti. Resta comunque un prodotto che potrebbe interessare chi cerca un dispositivo compatto ma potente, capace di occuparsi rapidamente di macchie, residui domestici e sporco liquido.