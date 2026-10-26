SBS Pulse Power si amplia: power bank fino a 100W e caricabatterie smart

La ricarica dei dispositivi elettronici non dipende più soltanto dalla potenza disponibile. Tra smartphone, tablet e notebook, le esigenze cambiano in base al prodotto collegato e al contesto di utilizzo. Per questo motivo, SBS amplia Pulse Power, la propria linea di accessori progettata per gestire l’energia in modo più efficiente, introducendo nuovi power bank e caricabatterie da parete dotati di funzionalità intelligenti.

Le nuove soluzioni puntano su potenze fino a 100W, informazioni visibili in tempo reale e sistemi per adattare l’alimentazione al dispositivo collegato. L’obiettivo è offrire maggiore controllo durante la ricarica, sia quando si lavora fuori casa sia nell’utilizzo quotidiano.

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Pulse Power punta sul controllo dell’energia

Credits: TecnoAndroid

Alla base dell’ecosistema c’è la tecnologia Power Delivery, che regola la potenza erogata in base alle necessità del dispositivo compatibile. A questa si affiancano i sistemi AVS e PPS, progettati per gestire in maniera più precisa tensione e alimentazione, contribuendo a ottimizzare il processo di ricarica.

Uno degli elementi distintivi è lo Smart Display, che mostra i principali parametri del processo in corso. L’utente può così controllare le prestazioni e avere maggiori informazioni sull’energia utilizzata, senza limitarsi a verificare se il dispositivo sta caricando. Tra le funzioni introdotte figura anche iPhone Detection, che riconosce automaticamente il modello di iPhone collegato e visualizza le informazioni relative alla ricarica. Il sistema permette inoltre di adattare l’erogazione alle esigenze del dispositivo Apple compatibile, rendendo più immediata la consultazione dei dati.

Due nuovi power bank da 10.000 e 20.000 mAh

Per chi ha bisogno di energia anche lontano da una presa elettrica, SBS introduce due nuovi Compact PowerBank con capacità differenti. Il modello da 10.000 mAh raggiunge una potenza massima di 65W, mentre la versione da 20.000 mAh arriva fino a 100W.

Queste caratteristiche permettono di alimentare non soltanto smartphone e tablet, ma anche notebook e altri dispositivi compatibili che richiedono potenze superiori. La disponibilità di due capacità consente di scegliere tra una soluzione più compatta e una riserva energetica maggiore, in base alle proprie abitudini. Entrambi i modelli integrano uno Smart Advanced Display, attraverso il quale è possibile controllare il livello di carica residua, la temperatura e le prestazioni delle singole porte. La dotazione comprende due porte USB-C e una USB-A, così da poter collegare più dispositivi utilizzando un unico accessorio.

Caricabatterie da parete fino a 100W

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L’espansione della gamma coinvolge anche i wall charger, con diverse soluzioni pensate per la casa, l’ufficio e i viaggi. Tra le novità spicca il Roll-up Cable Charger da 100W, che integra un cavo USB-C retrattile lungo 60 centimetri.

Il cavo incorporato aiuta a ridurre l’ingombro e limita la necessità di portarne uno separato. Il caricabatterie dispone inoltre di una porta USB-C e di una USB-A, mentre il supporto alla tecnologia PPS contribuisce a regolare l’erogazione dell’energia. Lo Smart Color Display permette di visualizzare le informazioni sulla ricarica in tempo reale. La gamma comprende anche tre nuovi caricabatterie da parete da 45W, 65W e 100W. Tutti integrano una porta USB-C e uno Smart Color Display, oltre alla funzione iPhone Detection per riconoscere il dispositivo Apple collegato e mostrare i relativi dati di alimentazione.

Boost Mode e Night Mode per esigenze diverse

Un’altra novità riguarda la possibilità di scegliere tra due modalità di ricarica. La Boost Mode è pensata per chi vuole recuperare energia nel minor tempo possibile, sfruttando una ricarica ultra-rapida quando supportata dal dispositivo collegato. La Night Mode, invece, è progettata per favorire una gestione della ricarica più attenta alla salvaguardia della batteria durante le ore notturne.

Fonte: TecnoAndroid