Samsung The Frame e Frame Pro 2026: nuove dimensioni disponibili

Sono arrivate novità interessanti da parte di Samsung durante questo CES 2026 e questa volta si parla della linea di smart TV adatte anche come elementi di arredo. The Frame si evolve, anzi si moltiplica. The Frame e The Frame Pro mantengono la filosofia che li ha resi riconoscibili, puntando sull’integrazione tra tecnologia e arte, ma per il 2026 le novità riguardano soprattutto l’ampliamento dell’offerta e alcune scelte progettuali destinate a far discutere.

Hardware invariato, scelta coerente

Dal punto di vista tecnico non ci sono stravolgimenti. The Frame continua a basarsi su un pannello QLED con retroilluminazione LED tradizionale, mentre The Frame Pro resta fedele alla soluzione Neo QLED con Mini LED montati sui bordi. In un mercato sempre più orientato verso Mini LED full array e OLED di ultima generazione, questa decisione potrebbe apparire conservativa. Samsung, però, sembra voler ribadire che per questa gamma conta più l’esperienza complessiva che la rincorsa alle specifiche estreme.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Più dimensioni e nuove scelte di connettività

Ecco nuovi formati per la linea The Frame di Samsung. Gli utenti potranno finalmente contare su altre diagonali: 43, 50, 55, 65, 75, 85 e fino a 98 pollici. The Frame Pro, invece, aggiunge finalmente il taglio da 55 pollici ai modelli già presenti da 65, 75 e 85. È un segnale chiaro della volontà di presidiare sia ambienti domestici più compatti sia spazi ampi, dove il televisore diventa protagonista visivo.

Per quanto riguarda la gestione dei collegamenti, emergono alcune differenze rilevanti. Il modello The Frame da 98 pollici viene fornito con la cornice inclusa, mentre solo le versioni da 43 e 50 pollici restano compatibili con il One Connect Box. Le altre diagonali integrano le porte direttamente nel pannello, rinunciando alla separazione totale dei cavi. The Frame Pro, invece, introduce il Wireless One Connect Box, che sfrutta Wi-Fi 7 e un codec proprietario ad alta compressione, pensato per garantire stabilità anche attraverso una parete.

Funzioni smart e prestazioni

Entrambe le serie condividono risoluzione 4K, refresh rate fino a 144 Hz, supporto a VRR, ALLM e AMD FreeSync Premium, oltre alla compatibilità con Dolby Atmos, HDR10+ Advanced e HLG. Non manca il trattamento Glare Free, insieme ad Art Mode e Art Store. Il software è affidato a Tizen OS 10.0 con interfaccia One UI e una promessa di sette anni di aggiornamenti, affiancata dalle funzioni di Vision AI Companion.