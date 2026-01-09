Samsung svela Jet Bot Steam Ultra: quando l’AI incontra la pulizia

Alla vigilia del CES 2026, Samsung ha deciso di dare un assaggio di quello che sarà il futuro della pulizia domestica con il suo nuovo Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Già annunciato nell’estate del 2025, tale robot aspirapolvere e lavapavimenti ha finalmente svelato le sue carte, mostrando come l’azienda coreana voglia alzare l’asticella. Il Jet Bot Steam Ultra non è un semplice robot che gira a caso per la casa: grazie al chipset Qualcomm Dragonwing AI, riesce a “vedere” e comprendere l’ambiente intorno a sé in tempo reale. Ogni angolo del pavimento viene analizzato, ogni ostacolo calcolato, e il robot decide come muoversi e pulire nel modo più efficace possibile. Non si tratta solo di evitare mobili o tappeti, ma di adattarsi alla superficie e alle condizioni reali, quasi come se imparasse a conoscere la casa.

Samsung presenta il suo nuovo Bespoke AI Jet Bot Stream Ultra

Il centro di tale intelligenza è l’Active Stereo 3D Sensor, un sistema che crea una mappa tridimensionale dell’ambiente domestico. Ma non si limita a riconoscere oggetti solidi: distingue anche diversi tipi di liquidi, come macchie di caffè o succhi rovesciati, regolando la potenza di aspirazione e lavaggio in modo mirato. È un approccio che trasforma il robot in un alleato capace di intervenire con precisione dove serve davvero.

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Anche l’interazione con l’utente è stata ripensata. La versione potenziata di Bixby permette di dare comandi in linguaggio naturale, senza dover ricordare frasi rigide. Il Jet Bot Steam Ultra integra anche una fotocamera che lo trasforma in uno strumento di monitoraggio domestico. È possibile controllare la casa o gli animali attraverso l’app, unendo smart home e pulizia in un unico ecosistema. Samsung ha poi sottolineato che il robot ha ottenuto la certificazione IoT Standard da KISA, a garanzia di sicurezza e protezione dei dati. Resta però un mistero il prezzo e la data di arrivo nei negozi. Per ora, infatti, non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Samsung.