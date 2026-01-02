Samsung sta testando una batteria da 20.000 mah

Abbiamo avuto modo di vedere in questi ultimi mesi l’arrivo ufficiale di numerosi smartphone con a bordo enormi batterie. Nei prossimi mesi si aggiungeranno nuovo produttori di rilievo in questo ambito, tra cui Honor con i suoi nuovi smartphone con batterie da ben 10.000 mah. All’appello, però, manca ancora il colosso sudcoreano Samsung. A quanto pare, l’azienda sta però testando delle batterie innovative, con una capienza pari ad addirittura 20.000 mah.

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Samsung sta testando una batteria per smartphone top da addirittura 20.000 mah

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung stupirà tutti i suoi rivali con una batteria davvero enorme. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta testando un nuovo smartphone con una batteria davvero enorme. Nello specifico, si tratterebbe di addirittura 20.000 mah di capienza.

Sembra che il produttore tech abbia utilizzato due celle di dimensioni differenti. Secondo quanto è emerso, una cella avrebbe una capienza da 12.000 mAh nel form factor di 6,3 mm. La seconda cella, invece, dovrebbe avere una capienza da 8000 mah nel form factor di 4 mm. Messe insieme, queste celle dovrebbero per l’appunto garantire una enorme capacità di 20.000 mah. Per raggiungere una capienza simile, però, sembra che il colosso sudcoreano abbia finalmente deciso di utilizzare le innovative batterie in silicio-carbonio.

Fino ad ora, infatti, l’azienda tech in questione non ha ancora adottato questa tipologia di batterie sui propri dispositivi. Ovviamente per il momento è tutto ancora in fase di test, quindi non sappiamo se l’azienda riuscirà a portare effettivamente sul mercato uno smartphone con una batteria davvero così grande. Se l’azienda dovesse riuscirci, sarebbe senza ombra di dubbio un importante primato che la porterebbe a sorpassare l’intera concorrenza. Fino ad ora, infatti, abbiamo avuto modo di vedere smartphone con batterie molto grandi, da 7000 mah e da 8000 mah e anche da 10.000 mah con Honor, ma non siamo mai arrivati ad addirittura 20.000 mah.