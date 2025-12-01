Samsung SmartThings e Hub: la smart home arriva sulla TV

Il concetto di casa intelligente ha subito una trasformazione profonda. Tale scenario sta spingendo le piattaforme di gestione dei dispositivi a evolversi da strumenti accessori a veri centri di controllo. A tal proposito, Samsung ha puntato fin da subito sulla smartTV come hub centrale. Aprendo lo scenario ad un approccio in cui TV, elettrodomestici e dispositivi connessi dialogano tra loro. Una svolta è arrivata nel 2014 con l’acquisizione di SmartThings. La start-up specializzata nella gestione della casa intelligente. Oggi SmartThings si propone come un’interfaccia universale. Capace di coordinare dispositivi di marche differenti e compatibili con standard come Thread, Matter e Zigbee.

Samsung SmartThings e Hub: ecco l’ecosistema della domotica

La piattaforma supporta più di 4500 dispositivi e quasi 200 produttori. Ciò grazie a un’app multipiattaforma disponibile per Android, iOS, Windows e, ovviamente, per le smartTV Samsung con Tizen O.S. In tal modo, gli utenti possono controllare facilmente luci, termostati, telecamere, frigoriferi, robot aspirapolvere e molti altri dispositivi.

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L’esperienza si basa l’app SmartThings, già preinstallata su molti dispositivi Samsung. L’integrazione dei dispositivi è resa semplice dal riconoscimento automatico tramite rete Wi-Fi o Bluetooth LE. Mentre la dashboard principale consente di monitorare e gestire ogni ambiente della casa.

La smartTV funge da hub: con modelli come l’OLED S95F o il 8K Neo QLED, è possibile visualizzare una mappa tridimensionale della casa, ricevere notifiche in tempo reale e interagire con videocitofoni o telecamere. È anche possibile monitorare consumi energetici, ricevere avvisi di fine cottura o suggerimenti di ricette basati sul contenuto del frigorifero.

L’intelligenza artificiale aggiunge un ulteriore livello di automazione. L’assistente vocale Bixby, integrato nelle smartTV, permette di creare routine e scenari, semplificando la gestione quotidiana. La dashboard “Daily Board” e le funzioni Family Care e Pet Care offrono strumenti per il monitoraggio della sicurezza, dei consumi e del benessere degli animali domestici. In tale contesto, la privacy viene garantita grazie all’architettura Knox di Samsung.