Samsung: si sbloccano finalmente gli aggiornamenti Google Play sui Galaxy

In casa Samsung c’è movimento, qualcosa bolle in pentola sul fronte degli aggiornamenti di sistema Google Play. Dopo un lungo periodo di stallo che aveva lasciato molti dispositivi Galaxy fermi a patch datate, iniziano ad arrivare versioni più recenti. La situazione aveva generato perplessità perché non si trattava delle classiche patch di sicurezza mensili, bensì di un canale distinto attraverso cui Google aggiorna componenti centrali del sistema operativo, introducendo miglioramenti funzionali e correzioni mirate senza passare da aggiornamenti completi. Il rallentamento aveva coinvolto un’ampia fascia di smartphone e tablet, con aggiornamenti bloccati tra luglio e settembre 2025. Secondo quanto chiarito dall’azienda, la distribuzione era stata sospesa per ridurre il rischio di problemi legati all’arrivo di nuovi dispositivi e a interventi rilevanti sulla One UI, un passaggio che aveva inciso sui tempi di rilascio.

I primi segnali di sblocco

Da non molto sono arrivate conferme grazie a segnalazioni comparse online, in particolare da comunità di utenti molto attive. Alcuni smartphone Samsung con qualche anno alle spalle hanno iniziato a ricevere aggiornamenti Google Play più recenti, in certi casi allineati a novembre 2025 o addirittura a gennaio 2026. Tra i modelli coinvolti compaiono dispositivi storici come le serie Galaxy S10, S20 e S21, segno che la distribuzione sta ripartendo dai terminali meno recenti. Questa scelta pare sia parte di una strategia di riallineamento graduale, utile a verificare la stabilità dei pacchetti prima di una diffusione più ampia. L’attenzione si concentra sulla natura modulare degli aggiornamenti Google Play, che consente interventi mirati senza incidere sull’intero sistema, un aspetto particolarmente rilevante in una fase di transizione software.

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Il ritardo accumulato porta con sé una conseguenza pratica per gli utenti coinvolti. Per tornare in pari, in diversi casi risulta necessario installare più aggiornamenti consecutivi, con riavvii ripetuti del proprio Samsung. Una procedura insolita, ma coerente con la necessità di recuperare diversi mesi di distribuzione rimasta sospesa. La promessa formulata da Samsung di includere un nuovo aggiornamento di sistema Google Play entro questo gennaio 2026 trova dunque riscontro nei fatti.