Samsung semplifica l’editing fotografico: l’AI diventa più chiara con One UI 8.5

Mentre l’arrivo della quarta beta della One UI 8.5 si avvicina per la serie Galaxy S25, Samsung continua a rifinire una delle aree più utilizzate dell’esperienza quotidiana: l’editor fotografico basato sull’intelligenza artificiale. Con la nuova versione dell’interfaccia, l’obiettivo è evidente: rendere l’editing più immediato, meno dispersivo e soprattutto più coerente quando si effettuano più modifiche consecutive sulla stessa immagine.

Un editor AI meno confusionario

Uno dei limiti emersi nelle versioni precedenti dell’editor fotografico AI era la frammentazione delle funzioni. Strumenti potenti, ma non sempre organizzati in modo intuitivo, soprattutto quando si passava da una modifica all’altra. Con One UI 8.5 Samsung interviene proprio su questo punto, riorganizzando l’interfaccia per rendere ogni operazione più leggibile e prevedibile. Le funzioni principali vengono ora gestite tramite comandi chiari nella parte inferiore dello schermo, come Gomma AI, Sposta, Crea e Stile. Ogni intervento è separato ma integrato in un flusso continuo, evitando la sensazione di “reset” che spesso accompagnava le modifiche più complesse.

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Modifiche consecutive senza interruzioni

Il cambiamento più concreto riguarda il modo in cui vengono applicate le modifiche. Con One UI 8.5 non è più necessario salvare ogni volta una copia dell’immagine per procedere con un nuovo intervento. Accanto all’opzione classica “Salva una copia” compare infatti “Continua modifica”, che consente di concatenare più operazioni in sequenza. In pratica, si può creare un elemento con la funzione Crea, spostarlo successivamente, rifinirlo e infine rimuovere parti indesiderate con la Gomma AI, tutto all’interno dello stesso flusso di lavoro. Il risultato è un’esperienza più ordinata, che riduce i passaggi inutili e rende l’editor più vicino a uno strumento creativo che a una semplice raccolta di effetti.

Cronologia delle modifiche sempre accessibile

A rafforzare questo approccio arriva anche una gestione più chiara della cronologia. Un’icona dedicata nella parte superiore dell’interfaccia consente di visualizzare tutte le modifiche effettuate e di tornare a uno stato precedente dell’immagine, qualora gli ultimi interventi non risultino soddisfacenti. È una funzione che aumenta la sicurezza nell’uso dell’AI: l’utente può sperimentare senza timore di compromettere il risultato finale, sapendo di poter tornare indietro in qualsiasi momento.

Dal punto di vista delle funzionalità pure, One UI 8.5 non introduce nuovi strumenti di editing AI. Le novità si concentrano sulla usabilità, non sull’aggiunta di effetti o opzioni inedite. Una scelta che suggerisce come Samsung stia lavorando a un consolidamento dell’esperienza, probabilmente in vista di novità più sostanziali legate al lancio della prossima generazione di flagship. In base alle informazioni disponibili, è plausibile che le innovazioni più profonde vengano riservate alla serie Galaxy S26, attesa tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulle date di rilascio della versione stabile della One UI 8.5, né per la serie Galaxy S25 né per gli altri modelli compatibili. Considerando l’andamento del programma beta, è probabile che l’aggiornamento arrivi solo dopo la presentazione dei nuovi top di gamma.