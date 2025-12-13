Samsung, ricarica magnetica Qi2: arriva davvero l’alternativa a MagSafe?

Samsung sembra finalmente pronta a fare sul serio con la ricarica magnetica. Dopo anni in cui il colosso sudcoreano ha adottato un approccio prudente, limitandosi a cover magnetiche o accessori non standardizzati, un nuovo report di WinFuture suggerisce che la svolta sia vicina. Il protagonista sarebbe un dock di ricarica wireless Qi2 magnetico, identificato dal codice EP-P2900, progettato per debuttare insieme alla serie Galaxy S26.

Il caricatore rappresenterebbe il primo vero ingresso dell’azienda in un sistema magnetico integrato direttamente negli smartphone, senza soluzioni esterne. Una mossa che risponderebbe a esigenze sempre più sentite: dall’allineamento preciso delle bobine – fondamentale per una ricarica più stabile – alla gestione intelligente di accessori e supporti per auto. Tutti ambiti in cui l’ecosistema Apple, grazie a MagSafe, continua a giocare un ruolo dominante.

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Qi2 e potenza fino a 25 W: un salto tecnico importante

Il nuovo dock Samsung sposerebbe pienamente la filosofia dello standard Qi2, ispirato proprio al sistema Apple e basato su un allineamento magnetico standardizzato. L’adozione di Qi2 non è una vera sorpresa: Apple è uno dei membri chiave del consorzio che guida lo standard, e ha condiviso con esso l’idea del posizionamento magnetico.

Secondo le informazioni ricavate dai database dei rivenditori, il dock EP-P2900 supporterebbe fino a 25 watt, superando il limite tradizionale di 15 W degli smartphone Galaxy. Un valore reso possibile dalla versione più recente dello standard, Qi2.2. Il caricatore arriverebbe in colorazione Dark Gray e offrirebbe compatibilità non solo con Galaxy S26, ma anche con i futuri Galaxy Z e con le Galaxy Buds, segnando un passo verso un ecosistema più coerente.

Dubbi sulla strategia: i 25 W saranno esclusivi dell’Ultra?

La notizia ha un peso particolare per il panorama Android. Se Samsung adotterà davvero Qi2 in modo nativo, l’intero mondo Android potrà finalmente contare su un sistema magnetico unificato, dopo anni di soluzioni “a metà”. Google ha già aperto la strada con i Pixel 10, mentre gli utenti Galaxy sono stati costretti finora alle custodie “Qi2 Ready”, spesso poco chiare e non sempre affidabili.

Resta però un dubbio significativo: secondo i rumor, solo Galaxy S26 Ultra potrebbe beneficiare della ricarica magnetica completa a 25 W. Le varianti S26 e S26 Plus dovrebbero fermarsi a 20 W, un divario che solleva inevitabilmente domande sulle scelte di segmentazione interna. E non è escluso che i magneti integrati siano un’esclusiva proprio dell’Ultra.

Un quadro che suggerisce una Samsung pronta ad abbracciare Qi2, ma ancora indecisa su come differenziare i propri modelli di punta.