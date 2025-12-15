Samsung pronta al debutto del nuovo power bank magnetico

La strategia di Samsung per la prossima generazione di smartphone punta con decisione sulla ricarica wireless avanzata. Le anticipazioni indicano che la famiglia Galaxy S26 utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 anche nei modelli destinati al nostro mercato. In parallelo, la società sudcoreana sembra voler accompagnare il lancio con accessori progettati per sfruttare lo standard Qi2. Tra questi spicca un power bank magnetico che si aggancia direttamente al retro dei futuri Galaxy.

Il dispositivo è apparso nel database del Wireless Power Consortium con il nome Magnet Wireless Battery Pack. La certificazione, datata 5 dicembre 2025, suggerisce una distribuzione ormai imminente. La capacità di 5.000 mAh dovrebbe offrire un supporto concreto nelle giornate più intense. La ricarica raggiunge i 15W grazie allo standard Qi2.1. Per ora la colorazione individuata è un grigio chiaro piuttosto sobrio. Il power bank segue la filosofia modulare introdotta da altri marchi e punta a semplificare la ricarica in mobilità. L’arrivo dello standard Qi2 rafforza la compatibilità con un ecosistema sempre più ampio. La scelta di Samsung appare naturale in una fase in cui l’industria mira a unificare i metodi di rifornimento energetico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il power bank magnetico è un accessorio che anticipa il futuro della ricarica Samsung

La presenza dell’anello magnetico integrato rappresenta la caratteristica più rilevante. Questo elemento consente un allineamento rapido con i dispositivi compatibili. Una volta fissato, il power bank rimane ben stabile durante l’uso quotidiano. Le prime informazioni indicano che il Galaxy S26 Ultra potrà recuperare almeno metà batteria grazie al nuovo accessorio.

L’iniziativa non sorprende completamente. Lo standard Qi2 sta guadagnando spazio nel panorama Android e alcuni produttori lo hanno già adottato. L’HMD Skyline ha aperto la strada nel 2024. In seguito, Google ha integrato Qi2 e magneti nella serie Pixel 10. L’arrivo di Samsung consoliderebbe quindi un trend ormai avviato. Il settore sembra puntare su ricariche più affidabili e sistemi magnetici che riducono errori di posizionamento. Questa scelta permette un’esperienza d’uso più immediata e meno dipendente dai cavi. L’adozione di Qi2 potrebbe anche favorire una nuova generazione di accessori universali. La concorrenza osserva con interesse le mosse del marchio coreano. Il debutto del power bank magnetico potrebbe aprire la strada a ulteriori dispositivi integrati. La serie Galaxy S26 si prepara così a diventare un riferimento per la ricarica wireless nel mondo Android.