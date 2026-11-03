Samsung, patch di novembre 2026: corrette oltre 150 vulnerabilità

Samsung ha pubblicato nelle scorse ore i dettagli dell’aggiornamento di sicurezza di novembre 2026, la patch mensile destinata ai dispositivi del colosso coreano che porta con sé la correzione di oltre 150 vulnerabilità. Si tratta di un intervento piuttosto corposo, che coinvolge sia il sistema operativo di Google sia componenti specifici dei prodotti dell’azienda, e che conferma l’attenzione del produttore verso la protezione dei propri utenti.

Del resto chi sceglie un dispositivo targato Samsung lo fa spesso anche per il supporto software che il team di sviluppatori della casa coreana riesce a garantire nel tempo. Un supporto che non si limita alle funzionalità e alle applicazioni esclusive, ma che passa soprattutto dagli aggiornamenti rilasciati con costanza e per un periodo lungo. Le patch mensili sono uno dei tasselli più importanti di questo impegno, perché intervengono su falle che potrebbero altrimenti esporre smartphone, tablet e altri prodotti a possibili rischi. Ed è proprio in questa cornice che si inserisce il pacchetto appena presentato, uno dei più ricchi degli ultimi tempi per numero di correzioni incluse.

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Le vulnerabilità corrette dalla patch di novembre

Entrando nel merito, l’aggiornamento di novembre 2026 include le correzioni per ben 155 vulnerabilità relative ad Android. Queste patch non sono state realizzate direttamente da Samsung, ma sviluppate dal team di Google, che come ogni mese mette a disposizione dei produttori le soluzioni ai problemi individuati nel sistema operativo.

A queste si aggiungono poi le risoluzioni di 24 falle riscontrate in modo specifico nei dispositivi della gamma Samsung Galaxy. Qui però c’è un dettaglio interessante. L’azienda ha scelto di rendere pubblici i dettagli soltanto di 17 di questi problemi, mentre per i restanti 7 ha preferito mantenere il massimo riserbo. Le informazioni resteranno riservate fino a quando l’aggiornamento non avrà raggiunto un numero maggiore di dispositivi, una prassi pensata per evitare che qualcuno possa sfruttare le falle prima che la correzione sia arrivata sulla maggior parte dei modelli.

Interessante anche la suddivisione per livello di gravità. Le vulnerabilità critiche sistemate sono 20, tutte legate ad Android. Quelle classificate di elevata gravità arrivano invece a quota 141, e di queste 7 provengono da Samsung. Chiudono il quadro 15 falle di moderata gravità, che in questo caso riguardano quasi interamente i prodotti della casa coreana, visto che ben 14 sono relative proprio ai suoi device. Il bollettino ufficiale diffuso dal produttore raccoglie tutte le informazioni nel dettaglio per chi volesse approfondire le singole correzioni.

Per quanto riguarda i tempi, Samsung comincerà a distribuire il nuovo aggiornamento di sicurezza nei prossimi giorni sui vari dispositivi della propria gamma. Come accade di consueto, il rilascio non avverrà in contemporanea per tutti i modelli e potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di coprire l’intero catalogo interessato.

Non sarà comunque necessario restare continuamente in attesa. Sarà il sistema stesso ad avvisare gli utenti della disponibilità dell’update attraverso un’apposita notifica, così da poter procedere con il download e l’installazione nel momento più comodo. I più impazienti possono sempre effettuare una verifica manuale, aprendo il menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software, dove è possibile controllare se la patch di novembre è già pronta per il proprio dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid