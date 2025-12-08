Samsung One UI 8.5: la schermata Home finalmente otterrà un cambiamento atteso

Le prime anticipazioni su One UI 8.5 indicano che Samsung si prepara finalmente a risolvere uno dei dettagli più fastidiosi del suo ecosistema: la gestione delle icone in dark mode. Nonostante la modalità scura di One UI sia ormai completa e ben integrata in molte parti del sistema, le icone delle app sono sempre state un’eccezione evidente. Attivando il tema scuro, lo sfondo e gli elementi dell’interfaccia si adeguavano, ma molte icone – soprattutto quelle di terze parti – rimanevano chiare, creando un contrasto visivo poco armonioso.

Una clip condivisa dall’utente Galaxy Techie su X mostra invece un cambiamento significativo: Samsung sta testando icone forzatamente tematizzate in versione scura per tutte le app, comprese quelle non sviluppate internamente. Questo intervento dovrebbe finalmente dare alla schermata Home un aspetto più coerente, senza discontinuità tra tema e icone.

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Novità estetiche e un ritorno alle origini Samsung

Le prove non riguardano solo la colorazione. Samsung sembra lavorare anche su un nuovo stile tridimensionale per le icone, con profondità, ombre leggere e un effetto più stratificato. È un’impostazione che si allinea a precedenti leak su One UI 8.5, secondo cui l’interfaccia abbraccerà elementi fluttuanti e livelli più evidenti. Si tratta di una direzione che ricorda per certi versi il periodo TouchWiz, quando le icone avevano un aspetto più modellato e meno piatto di oggi.

Questo nuovo approccio coincide con un cambiamento a livello di piattaforma. Google ha aggiornato le linee guida del Play Store, rendendo obbligatorio per gli sviluppatori offrire una versione monocromatica delle proprie icone. Questo permette ad Android di ricolorare automaticamente gli elementi grafici, garantendo una coerenza maggiore. One UI 8.5 sembra pronta a sfruttare pienamente questa possibilità.

Beta in arrivo e debutto previsto con Galaxy S26

Secondo diverse fonti, la prima beta pubblica di One UI 8.5 dovrebbe arrivare l’8 dicembre in Corea del Sud, Germania e Regno Unito. Una seconda fase dovrebbe partire il 22 dicembre, coinvolgendo India e Polonia. Le date non sono ufficiali, ma la concordanza delle informazioni suggerisce un rollout piuttosto vicino.

La versione stabile debutterà con la serie Galaxy S26 all’inizio del prossimo anno, portando con sé icone completamente adattate al dark mode, un linguaggio visivo più moderno e un’esperienza Home più omogenea rispetto alle edizioni precedenti.