Samsung One UI 8.5: finalmente risolto il problema della Dark Mode incoerente

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Con l’arrivo della One UI 8.5, prevista in concomitanza con la nuova serie Galaxy S26, Samsung si prepara a correggere uno dei difetti più longevi e fastidiosi della sua interfaccia: l’incoerenza estetica della modalità scura. Dopo anni in cui la Dark Mode conviveva con icone bianche e contrasti eccessivi, la nuova versione dell’interfaccia promette un look finalmente uniforme, elegante e più confortevole per l’uso quotidiano.

Addio all’effetto “misto”: icone scure per tutte le app

Secondo un filmato diffuso dal leaker Galaxy Techie, One UI 8.5 introdurrà un nuovo sistema di icone tematiche scure applicato automaticamente a tutte le app, anche a quelle che non prevedono un’icona dedicata alla modalità notturna.

Fino ad oggi, il limite principale della Dark Mode era proprio la mancanza di uniformità: anche con il tema scuro attivo, molte applicazioni continuavano a mostrare icone luminose o con sfondo bianco, spezzando l’armonia visiva della schermata principale. Con la nuova interfaccia, invece, tutte le icone seguiranno lo stesso linguaggio cromatico, creando una home screen coerente e bilanciata.

Il design delle icone sarà leggermente tridimensionale, con ombre delicate e bordi più morbidi, coerente con la nuova direzione stilistica di Samsung. Un piccolo intervento estetico che si traduce in una percezione visiva più omogenea e, soprattutto, meno affaticante durante l’uso notturno.

Comfort visivo e coerenza: non solo estetica

La scelta non è solo una questione di stile. Una Dark Mode coerente riduce il contrasto tra elementi chiari e scuri, migliorando il comfort visivo in ambienti poco illuminati e diminuendo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni prolungate. Questo aggiornamento si inserisce perfettamente nella strategia di Samsung di rendere l’esperienza utente più fluida e “naturale”, seguendo la filosofia della Galaxy AI Experience, già introdotta con le ultime versioni dell’interfaccia.

Allineamento con le linee guida di Google

La novità è perfettamente in linea con le nuove direttive di Google per gli sviluppatori Android, che prevedono il supporto obbligatorio alle icone tematiche adattive. Ciò consente al sistema operativo di generare automaticamente versioni coerenti con i temi chiari o scuri, anche per le app che non dispongono di un’icona personalizzata.

Samsung ha però deciso di spingersi oltre, aggiungendo un tocco distintivo alla propria implementazione: una leggera ombreggiatura 3D che conferisce maggiore profondità al layout senza comprometterne la pulizia visiva. Un approccio che consolida l’identità grafica della One UI, rendendola sempre più riconoscibile anche nei dettagli.

Quando arriva One UI 8.5

Secondo le ultime indiscrezioni, la beta pubblica di One UI 8.5 dovrebbe debuttare l’8 dicembre 2025, con test iniziali sui modelli Galaxy S25, Z Flip 7 e Z Fold 7. Il rollout stabile è invece atteso nel primo trimestre del 2026, insieme ai Galaxy S26.

Le build trapelate finora rivelano anche altre novità: una Now Bar ridisegnata per la gestione dei widget, funzioni antifurto avanzate e un miglior allineamento con le impostazioni di luminosità e colore automatico.