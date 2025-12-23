Samsung NON ferma la produzione di SSD SATA

Di recente erano emerse alcune indiscrezioni riguardo l’interruzione della produzione di SSD SATA di Samsung. Una notizia che aveva sollevato svariate discussioni. Sembra però che le cose siano diverse. Un addetto stampa di Samsung, infatti, ha chiarito la situazione affermando che l’azienda sudcoreana non ha intenzione di fermare la produzione. La dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al team di Wccftech. La presa di posizione di Samsung arriva in risposta alle indiscrezioni diffuse dal canale YouTube Moore’s Law is Dead. Sarà ora interessante capire se la fonte tornerà sull’argomento con nuove precisazioni o smentite, soprattutto alla luce di una dichiarazione così diretta da parte dell’azienda.

SSD SATA: Samsung smentisce lo stop

Va detto che l’ipotesi di un addio agli SSD SATA consumer non era campata in aria. Il mercato delle memorie sta attraversando una fase delicata, influenzata da una combinazione di fattori strutturali e tecnologici. In particolare, l’espansione rapidissima del settore AI ha spostato l’attenzione dei grandi produttori verso soluzioni ad alte prestazioni destinate a datacenter, server e infrastrutture professionali. In tale contesto, RAM e storage NAND ad alta velocità garantiscono margini superiori rispetto ai prodotti per il mercato consumer tradizionale.

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Non è un caso se Micron, uno dei colossi mondiali delle memorie, ha scelto di abbandonare il marchio consumer Crucial per concentrare tutte le risorse sul segmento enterprise. Una decisione che ha alimentato i timori di un progressivo disimpegno dei grandi player dal mercato domestico.

In ogni caso, la pressione sul mercato resta elevata. Secondo altre voci non confermate, Samsung avrebbe già raddoppiato il prezzo dei chip DDR5 per i produttori di moduli RAM. Inoltre, arrivano segnali di aumenti di prezzo anche per gli HDD meccanici, almeno nel mercato della Cina. Considerando quanto emerso, è evidente che la produzione di SSD SATA di Samsung continua, ma il settore delle memorie rimane in una fase di forte instabilità. Non resta che aspettare l’arrivo di cambiamenti per tale scenario.