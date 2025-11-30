Samsung: migliorato il piano a induzione su molti punti

Un elemento assolutamente importante all’interno delle cucine di tutta Europa e forse soprattutto qui in Italia é il piano cottura, tantissimi utenti ovviamente lo utilizzano praticamente tutti i giorni e col passare degli anni stiamo assistendo alla normale transizione in favore dei piani a induzione che permettono di generare calore direttamente all’interno della pentola che ovviamente deve essere compatibile.

Un’azienda sicuramente trainante in questo settore e Samsung dal momento che i suoi piani a induzione sono davvero molto diffusi e spesso rappresentano delle soluzioni di altissimo livello, l’azienda infatti si impegna da sempre a fornire prodotti di qualità e adatti alle varie esigenze dei consumatori.

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Di recente l’azienda ha deciso di apportare delle modifiche ai propri piani per renderli più coerenti con i desideri dei consumatori, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Modifiche intelligenti

Nello specifico, l’idea di Samsung viene incontro alle preoccupazioni maggiormente diffuse, innanzitutto parliamo del fattore pulizia, le superfici a induzione di Samsung infatti sono continue e non presentano spazi angusti dove lo sporco si può andare ad annidare, non a caso i più recenti modelli, godono di manopole touch magnetiche che permettono dunque di non interrompere la superficie piatta del piano garantendo la massima facilità nella pulizia.

Il secondo step su cui Samsung si è concentrata sono poi i consumi, i modelli di ultima generazione permettono di attivare solo ed unicamente la parte di piano a contatto con la pentola o la padella, questo design modulare ovviamente consente di adattare il piano a prodotti più piccoli, permettendo di risparmiare in modo importante sui consumi, per l’azienda infatti il più grande vantaggio risiede proprio nell’efficienza energetica del piano a induzione che deve necessariamente essere ottimizzato.

Tutte queste modifiche apportate nel corso del tempo al design di Samsung, ovviamente rendono il suo piano cottura uno tra i prodotti migliori da poter utilizzare nelle proprie cugine.