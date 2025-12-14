Samsung: lavori in corso per un teleobiettivo continuo da 1x a 9x

A quanto pare Samsung si sta preparando a introdurre una nuova tecnologia per quanto riguarda la componente fotografica dei propri smartphone, nello specifico sono iniziati i lavori per lo sviluppo di un nuovo teleobiettivo che consentirà di effettuare uno zoom ottico da 1x a 9x, tutto ciò è stato annunciato da una società con sede in Taiwan, Tecno, che da sempre produce smartphone di livello sostanzialmente basilare e che si accinge a rilasciare proprio questa tecnologia grazie a Samsung.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Uno step importante

Nello specifico, l’introduzione di questo teleobiettivo con Zoom continuo consentirebbe di ottenere dei vantaggi sotto tutti i punti di vista, innanzitutto eliminerebbe la presenza di zoom a step che effettuano uno switch da un sensore ad un altro, di fatto ciò consentirebbe di ottenere delle riprese molto più fluida e prive del classico scalino visivo che emerge, dopodiché l’altro elemento vantaggioso assolutamente indiscutibile sarebbe la possibilità di risparmiare spazio poiché non sarebbe più necessario introdurre obiettivi e sensori appositi per lo zoom che normalmente hanno una qualità decisamente inferiore rispetto al sensore principale, ciò quindi oltre a risparmio di spazio comporterebbe anche un aumento di qualità degli scatti impressionante poiché sarebbero effettuati proprio dal sensore principale che normalmente invece ha una qualità dell’immagine molto più elevata.

Come potete intuire Samsung ha deciso di offrire questa tecnologia ad una società sotto certi punti di vista al di sotto poiché ovviamente vuole prima testare e stare a vedere come quest’ultima può essere implementata all’interno dei dispositivi che non hanno molte pretese, la paura di incappare infatti in una dinamica simile a quella delle fotocamere frontali sotto al display e abbastanza elevata e dunque Samsung vuole prima vedere cosa emerge in prima battuta per poi metterci la faccia e investire in modo importante sulla tecnologia, tutte le parti coinvolte comunque hanno fatto sapere che per vedere un’implementazione ad alti livelli e degna di smartphone importanti bisognerà comunque attendere ancora un paio di anni.