Samsung: in arrivo nuovi aumenti per i chip AI

Ad oggi il mercato dei semiconduttori è tutto rivolto all’intelligenza artificiale. A tal proposito, la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) è diventata uno dei nodi strategici dell’intera filiera tecnologica globale. Negli ultimi mesi, l’esplosione dei servizi di AI generativa ha spinto i data center a potenziare la propria capacità di calcolo. Ciò ha fatto emergere un collo di bottiglia cruciale: la velocità con cui i processori possono accedere ai dati. È qui che entrano in gioco le HBM, progettate per garantire trasferimenti rapidissimi e sostenere carichi di lavoro estremamente complessi. In tale contesto si inserisce la decisione di Samsung Electronics di aumentare, secondo indiscrezioni di settore, i prezzi delle sue HBM3E di circa 20%.

Per Samsung nuovi aumenti per i chip AI: ecco i dettagli

Tale scelta riflette una dinamica di mercato ormai evidente: la domanda cresce più rapidamente dell’offerta. Le memorie HBM sono indispensabili per i moderni acceleratori AI, ma la loro produzione è specializzata e difficile da scalare in tempi brevi. Il numero di attori in grado di realizzare HBM di ultima generazione è, infatti, molto limitato. Oltre a Samsung, solo SK Hynix e Micron Technology presidiano tale segmento. Una concorrenza ristretta che, sommata ai lunghi cicli di investimento necessari per ampliare la capacità produttiva, contribuisce a mantenere alta la pressione sui prezzi.

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Per Samsung, lo scenario attuale rappresenta anche un’opportunità strategica. La società sarebbe prossima all’avvio della produzione delle HBM4, la prossima generazione di memorie ad altissima banda. A tal proposito, le prime valutazioni interne di Nvidia indicherebbero prestazioni particolarmente elevate. Allo stesso tempo, la divisione foundry del gruppo coreano starebbe raccogliendo nuovi contratti per la produzione di chip destinati a colossi come Apple e Tesla. L’intreccio tra memoria, produzione e calcolo ad alte prestazioni potrebbe così trasformare Samsung in uno dei principali beneficiari industriali della crescita dell’intero settore AI.