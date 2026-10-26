Samsung Galaxy Z Fold8, vendite in Europa in crescita del 45%

Samsung registra risultati positivi in Europa con la nuova serie Galaxy Z8. Nelle nove settimane successive al lancio del 7 agosto 2026, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno ottenuto un incremento complessivo delle vendite del 45% rispetto a Galaxy Z Fold7 nello stesso periodo del 2025. Il dato, comunicato da Samsung Electronics, si accompagna a un aumento dell’interesse online verso gli smartphone pieghevoli del marchio. I nuovi modelli puntano su un formato pensato per alternare le operazioni rapide sul display esterno a esperienze più ampie dedicate alla lettura, ai contenuti multimediali e al gaming.

La crescita delle vendite è accompagnata da un incremento significativo delle ricerche online. Nei mercati europei analizzati, le ricerche Google sui pieghevoli Samsung sono aumentate di oltre il 260% a settembre 2026 rispetto ad agosto. Il picco è stato registrato nella settimana dal 6 al 12 settembre, quando le ricerche sono cresciute del 460% rispetto alla settimana precedente, compresa tra il 30 agosto e il 5 settembre. Si tratta di dati che Samsung utilizza per evidenziare l’interesse verso la categoria dei dispositivi pieghevoli.

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Galaxy AI porta nuove funzioni sui Galaxy Z8

La gamma comprende Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 e integra funzionalità Galaxy AI progettate per supportare produttività, comunicazione e creatività. Le funzioni sfruttano anche le possibilità offerte dai display flessibili, permettendo di gestire informazioni e attività in modo più articolato.

Tra gli strumenti disponibili c’è Now Brief, che propone informazioni personalizzate sulla base delle abitudini e degli interessi dell’utente. La funzione include schede informative configurabili, suggerimenti su misura e indicazioni relative alla sicurezza e alla privacy, con l’obiettivo di aiutare a individuare potenziali rischi e le azioni da intraprendere.

Un’altra novità è Now Nudge, che suggerisce azioni pertinenti in base al contesto. Se durante una conversazione emergono appuntamenti o attività da organizzare, l’intelligenza artificiale può proporre di consultare il calendario, cercare un luogo o salvarne la posizione. Sui pieghevoli, il display più ampio consente di affiancare contenuti e conversazioni senza interrompere ciò che si sta facendo.

Gemini Intelligence automatizza le attività quotidiane

La serie Galaxy Z8 integra anche Gemini Intelligence, pensata per completare determinate attività attraverso richieste in linguaggio naturale e, quando utile, utilizzando il contesto dello schermo o di un’immagine. Secondo Samsung, il sistema può operare con oltre 40 app e servizi supportati, agevolando operazioni come cercare biglietti, individuare ristoranti nelle vicinanze e prenotare un tavolo.

Tra gli strumenti citati figura anche Gemini Notebook, uno spazio di lavoro permanente in cui raccogliere e organizzare note, immagini, registrazioni, file e documenti. La funzione è pensata per aiutare gli utenti a sviluppare idee e creare nuovi contenuti partendo dai materiali disponibili. La vista suddivisa e la possibilità di trascinare file e immagini semplificano inoltre la gestione dei contenuti. Tra i risultati che è possibile generare vengono indicati panoramiche audio, infografiche, report, riepiloghi di riunioni, sintesi visive e documenti.

Fonte: TecnoAndroid