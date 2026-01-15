Samsung Galaxy Z Fold 8: il primo display pieghevole senza piega visibile

Nel panorama dei pieghevoli, la presenza della piega centrale è sempre stata il compromesso più evidente. Con Galaxy Z Fold 8, Samsung potrebbe essere pronta a superare finalmente questo limite. Le indiscrezioni più recenti parlano di un dispositivo capace di offrire un’esperienza visiva molto più vicina a quella di un pannello tradizionale, senza il segno che da anni accompagna questa categoria di prodotti.

Secondo quanto riportato da ZDNet Korea, il Fold 8, atteso sul mercato nel corso dell’estate, potrebbe essere il primo modello della serie a eliminare del tutto la piega sul display interno. Un’ipotesi che trova riscontro nel lavoro mostrato dall’azienda negli ultimi anni e nelle tecnologie già presentate pubblicamente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Una tecnologia già pronta, ma ancora in valutazione

Samsung non partirebbe da zero. La soluzione tecnica sarebbe già stata mostrata in occasione del CES 2026, segno che lo sviluppo è in corso da tempo e ha raggiunto un buon livello di maturità. Il nuovo pannello includerebbe modifiche strutturali nel modo in cui i vari strati del display vengono incollati tra loro. L’obiettivo è ottenere una superficie meno rigida, capace di piegarsi senza creare quelle deformazioni permanenti che generano la classica linea centrale.

Il risultato, almeno sulla carta, sarebbe un display uniforme, più piacevole alla vista e al tatto, capace di rafforzare uno dei punti chiave della serie Fold: la sensazione di avere tra le mani un vero tablet quando il dispositivo è aperto.

Nonostante il potenziale salto qualitativo, la scelta non sarebbe ancora definitiva. Il report sottolinea come Samsung non abbia preso una decisione finale sull’adozione di questa tecnologia proprio sul Galaxy Z Fold 8. Il motivo principale riguarda un’analisi dei costi, che l’azienda starebbe ancora completando. Ci sono dunque ancora diverse incognite come è giusto che sia vista la data di presentazione ufficiale ancora molto lontana. Ci saranno di certo novità durante i prossimi mesi.