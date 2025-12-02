Samsung Galaxy Z Flip7 FE: lo sconto Amazon per Natale è ASSURDO

L’occasione migliore delle ultime settimane è finalmente arrivata, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter spendere veramente poco sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip7 FE, uno smartphone flip che propone al pubblico ottime specifiche tecniche generali a un prezzo tutt’altro che elevato, grazie proprio alla possibilità di acquistarlo su Amazon a basso costo.

Il dispositivo in questione è a tutti gli effetti un flip-phone, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter approfittare di due display, uno interno da 6,7 pollici di diagonale, tecnologia Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2640 pixel e densità di 426 ppi con refresh rate a 120Hz, passando anche per uno esterno da 3,4 pollici, sempre Dynamic AMOLED 2X con prestazioni di livello nettamente superiore alla media. Il processore non poteva che essere di casa Samsung, si tratta del solito Exynos 2400, octa-core con una frequenza di clock a 3,2GHz, alle cui spalle è stata posizionata una GPU Xclipse 940, con anche 8GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile con microSD).

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Scattare fotografie con questo smartphone è decisamente semplice, proprio perché i sensori posteriori possono essere utilizzati anche anteriormente, difatti i due da 50 megapixel e 12 megapixel (quest’ultimo ultragrandangolare), sono il tratto distintivo di un prodotto che appunto vuole distinguersi dalla massa.

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Samsung Galaxy Z Flip7 FE: attenzione all’offerta su Amazon

Spendere poco è sempre possibile con Amazon, difatti per l’acquisto di questo smartphone foldable (o flip-phone), il consumatore si ritrova a dover sostenere un investimento corrispondente a soli 649,50 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

In fase d’acquisto potrete scegliere tra due colorazioni diverse, ma già oggi vi avvisiamo che presentano due prezzi differenti tra loro, di conseguenza consigliamo caldamente di optare per la variante indicata nell’articolo che è la più economica.