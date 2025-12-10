Samsung Galaxy Watch Ultra 2, primi dettagli sul prossimo smartwatch

Il prossimo smartwatch di riferimento realizzato da Samsung si preannuncia essere il Galaxy Watch Ultra 2. Il dispositivo è attualmente in fase di sviluppo e andrà a prendere il posto del predecessore presentato al mondo lo scorso luglio 2024.

Grazie ad un nuovo report realizzato da GalaxyClub.nl, possiamo scoprire alcuni nuovi dettagli sull’atteso smartwatch. In particolare, le indiscrezioni svelano il possibile periodo di lancio in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori.

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I colleghi olandesi sostengono che il Galaxy Watch Ultra 2 sarà lanciato insieme al prossimo Galaxy Watch 9. L’evento di presentazione si terrà nel corso del 2026 ma non è ancora stata definita una data ufficiale. Tuttavia, gli analisti sembrano concordi nell’indicare luglio del prossimo anno come il periodo giusto per il debutto dei nuovi smartwatch. Tale scelta consentirebbe di far coincidere questo debutto con quello di Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8 dando maggior rilevanza all’evento Galaxy Unpacked.

Samsung sta lavorando attivamente sul Galaxy Watch Ultra 2, il prossimo smartwatch dell’azienda coreana potrebbe arrivare a luglio del 2026

Stando a quanto emerso fino ad ora, i due dispositivi condivideranno parte della piattaforma tecnica tanto da consentire l’identificazione interna come Galaxy Watch 9 Ultra. Tuttavia, per motivi commerciali, l’orologio smart è atteso sul mercato con il nome di Galaxy Watch Ultra 2.

Dal punto di vista tecnico, Samsung non ha ancora rivelato molti dettagli in merito ma ci aspettiamo novità interessanti. Rispetto alla precedente generazione possiamo immaginare che ci saranno miglioramenti hardware sostanziali.

Infatti, nel corso del 2025 è arrivata una versione aggiornata del modello lanciato nel 2024 caratterizzato da modifiche estetiche ma senza cambiamenti sostanziali. Il nuovo modello del prossimo anno potrebbe introdurre nuovi sensori per rendere le rilevazioni sempre più accurate, oltre a migliorare ulteriormente la capacità delle batterie per ampliare l’autonomia.

Non resta che attendere maggiori dettagli sul dispositivo e sulla sua scheda tecnica che certamente non tarderanno ad arrivare.