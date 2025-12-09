Samsung Galaxy Watch Ultra 2 arriverà presto (RUMOR)

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Sembra che Samsung stia preparando un aggiornamento più significativo per la sua linea di smartwatch rugged. Dopo un primo Galaxy Watch Ultra che, pur introducendo la variante “Ultra”, non ha rivoluzionato il segmento, le prime indiscrezioni puntano ora al Samsung Galaxy Watch Ultra 2, attualmente noto internamente come Galaxy Watch 9 Ultra. Secondo le fonti del portale GalaxyClub, il lancio sarebbe previsto nel 2026, in parallelo con la prossima generazione di flagship pieghevoli. Il nuovo modello andrebbe così a completare la lineup estiva accanto ai futuri Galaxy Watch 9, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e al presunto Galaxy Z Fold8 Wide, dispositivo pieghevole con display più ampio.

Un successore più ambizioso dopo un primo Ultra poco innovativo

L’attuale Galaxy Watch Ultra, pur introducendo un diverso posizionamento rispetto alla serie Watch classica, non ha portato grandi cambiamenti tecnici rispetto agli altri modelli. A parte nuove colorazioni e opzioni di memoria, le specifiche sono rimaste vicine a quelle dei Watch6, con un livello di innovazione percepito come limitato. Per questo motivo, ci si aspetta che Watch Ultra 2 rappresenti un salto più consistente. Le indiscrezioni parlano di aggiornamenti mirati non solo al design rugged, ma soprattutto all’hardware interno.

Possibili novità del Galaxy Watch Ultra 2

Secondo i leak, Samsung starebbe valutando implementazioni più avanzate rispetto alla generazione attuale. Tra le ipotesi più citate:

nuova architettura a doppio chip, pensata per migliorare prestazioni e gestione energetica

display più luminoso, utile in attività outdoor e in condizioni di forte luce solare

batteria più capiente, elemento cruciale per un modello Ultra orientato a trekking, sport e utilizzo prolungato

nuove funzioni di monitoraggio salute, potenzialmente legate a sensori più precisi o a parametri aggiuntivi

Non sono da escludere miglioramenti software legati a One UI Watch, in particolare per chi pratica sport in ambienti estremi o necessita di notifiche più chiare e immediate durante l’attività fisica.

Uscita prevista nell’estate 2026

Il report indica che Samsung potrebbe presentare il Galaxy Watch Ultra 2 durante il grande evento Galaxy Unpacked estivo del 2026, in cui tradizionalmente debuttano anche i nuovi pieghevoli. Se confermato, l’orologio arriverebbe sul mercato la stessa stagione, ripetendo la strategia release già adottata negli ultimi anni.