Samsung Galaxy Watch 7: sconto del 26% da far impazzire su Amazon

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Samsung Galaxy Watch 7: la promo di Amazon

Una promozione che nessuno si aspettava di vedere è stata ufficialmente lanciata in questi giorni su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare il Samsung Galaxy Watch 7, uno smartwatch di fascia altissima, effettivamente in sconto del 26%, avvicinandoli di molto alla possibilità di spendere relativamente poco per il suo acquisto finale.

Il prodotto viene prima di tutto commercializzato a questo prezzo nella sua variante con un display da 40mm di diagonale, lo possiamo considerare come il più piccolo tra quelli disponibili (l’altro è da 44 mm), risultando adatto alla maggior parte dei polsi, sia maschili che femminili. Il cinturino è realizzato in silicone di alta qualità, con una bellissima trama, e la presenza di alcuni punti a contrasto che ne modificano in parte l’aspetto finale.

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L’altro aspetto da valutare in fase d’acquisto è chiaramente legato alla connettività, come accade per gli Apple Watch, anche in questo caso è da ricordare che sono disponibili due versioni: solo bluetooth e LTE. La variante in promozione è proprio la prima, con la quale è possibile collegarsi alla rete solo ed esclusivamente tramite lo smartphone.

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Samsung Galaxy Watch 7: la promo di Amazon

L’acquisto di Samsung Galaxy Watch 7 non richiede il versamento di un contributo troppo elevato, anche perché non è più l’ultima versione disponibile. Si parte dal listino di 199 euro, per scendere del 26%, in questo modo il consumatore si ritrova a dover spendere circa 147,99 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

Del modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo esistono due colorazioni, noi vi abbiamo proposto la Cream perché la più economica, tuttavia segnaliamo la possibilità di mettere le mani anche sulla Green, spendendo all’incirca 23 euro in più.