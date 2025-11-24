Samsung Galaxy Tab A9+ è quasi GRATIS con lo sconto Amazon Black Friday

Una delle promozioni che maggiormente ha catturato la nostra attenzione in questi giorni di Amazon Black Friday, è sicuramente legata alla presenza del Samsung Galaxy Tab A9+ a un prezzo veramente più basso del normale, così da riuscire ad avere tra le mani un tablet di ultima generazione, riuscendo nel contempo a godere di discrete prestazioni.

Lo sconto viene applicato direttamente su un prodotto lanciato nel corso del 2023, caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 11 pollici di diagonale, è un TFT LCD con risoluzione FullHD pronto ad offrire discrete performance, in termini di dettaglio e nitidezza. Il processore abbraccia perfettamente la fascia medio-bassa, è un Qualcomm SM6375, con alle spalle una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che ricordiamo può esser incrementata con l’ausilio di una microSD).

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La batteria rappresenta sicuramente un punto di forza del prodotto, essendo un componente da 7040 mAh, con alle spalle la possibilità di ricorrere alla ricarica rapida, e allo stesso tempo mettendo a disposizione una buona autonomia, così da poterlo utilizzare per diversi giorni. Il sistema operativo preinstallato è Android 13, con la solita ottima personalizzazione grafica One UI.

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Samsung Galaxy Tab A9+: una promozione shock con l’Amazon Black Friday

Una promozione davvero invitante e aperta a tutti, in questi giorni su Amazon, grazie al Black Friday, gli utenti possono pensare di acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+, arrivando a pagarlo solamente 119 euro, almeno nella sua variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Ordindatelo collegandovi qui.

Lo chassis, sebbene sia quasi esclusivamente in plastica, offre una discreta resistenza, con una back cover che presenta una piacevolissima finitura opaca, pronta a non trattenere sporcizia e impronte.