Samsung Galaxy S27, novità e aspettative sui prossimi flagship

Il debutto della famiglia Galaxy S26 avverrà nel corso delle prossime settimane ma alcune indiscrezioni si stanno già concentrando sulla prossima generazione di dispositivi. I futuri Galaxy S27 saranno molto importanti per Samsung a giudicare dai cambiamenti attesi per i futuri flagship.
L’azienda coreana sembra intenzionata ad introdurre diversi cambiamenti, rinnovando i Galaxy S27 sotto molteplici punti di vista. In particolare, secondo le informazioni trapelate, Samsung potrebbe adottare un nuovo sistema di autenticazione biometrica denominato Polar ID Face Unlock.
Il rinnovato sistema di riconoscimento del volto permetterà di sbloccare il dispositivo in maniera rapida e sicura, migliorando nettamente il tempo necessario. Il marchio sta puntando ad ottenere una tecnologia che possa superare il Face ID di Apple, garantendo la sicurezza dei propri utenti.
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I maggiori cambiamenti per i Galaxy S27 si preannunciano nel comprato fotografico. In particolare, gli analisti indicano l’arrivo di una fotocamera principale da 200 MP. Il nuovo sensore sarà anche più grande di quello precedente, migliorando la qualità degli scatti in ogni condizione di illuminazione.
Anche gli altri sensori fotografici potrebbero ricevere degli aggiornamenti. Samsung, infatti, sta valutando di cambiare anche le ottiche della fotocamera ultra-grandangolare e della fotocamera frontale mentre il teleobiettivo potrebbe rimanere invariato.
Infine, il cambiamento più importante riguarderà il System-on-Chip. Con la famiglia Galaxy S26 ci aspettiamo l’adozione del chipset Exynos 2600 realizzato con processo produttivo a 2nm ma, con i futuri flagship questa situazione evolverà ulteriormente. Se i valori di potenza e resa dovessero migliorare ulteriormente con la futura generazione di SoC, possiamo affermare con certezza che Samsung utilizzerà esclusivamente il futuro Exynos 2700 per tutti i Galaxy S27. In questo modo, l’azienda andrà a ridurre la propria dipendenza da Qualcomm e da fornitori esterni per componenti cruciali come il SoC.
Allo stato attuale, ricordiamo che tutte queste informazioni sono solo indiscrezioni e che eventuali conferme non arriveranno a breve.