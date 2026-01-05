Il presunto Samsung Galaxy S26 Ultra è comparso in un nuovo video che mostra alcune novità di design destinate a far discutere. Secondo le immagini diffuse da OnLeaks, il dispositivo mantiene le linee generali del Galaxy S25 Ultra, ma introduce un dettaglio che richiama da vicino il Galaxy Z Fold 7: il modulo fotocamere posteriore è rialzato, creando una sporgenza più marcata rispetto alla scocca.

Modulo fotografico rialzato: un richiamo al Fold 7

Il gruppo fotocamere principale, composto da tre sensori, si trova su una piccola isola che si innalza rispetto al retro dello smartphone. Questa scelta estetica, probabilmente legata alla volontà di ridurre lo spessore complessivo della scocca, potrebbe portare un problema noto agli utenti del Fold 7: il telefono tende a traballare quando poggiato su un tavolo. Chi utilizza lo smartphone senza cover o con accessori sottili potrebbe quindi percepire una lieve instabilità durante l’uso, soprattutto quando si digita sul display appoggiato su superfici piane. Una custodia di spessore adeguato attenuerebbe sicuramente il fenomeno, ma resta una scelta di compromesso tra estetica e praticità.

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Linee e design complessivo

Le immagini mostrano bordi arrotondati e una finitura pulita della scocca, coerente con la tradizione degli Ultra Samsung. Nonostante il modulo rialzato, il resto del design sembra bilanciato, con un profilo elegante e materiali premium. Questa evoluzione riflette l’attenzione di Samsung a combinare slimness e funzionalità fotografica, una tendenza che ha caratterizzato le ultime generazioni di Galaxy Ultra. Il rialzo del modulo appare come un compromesso necessario per inserire sensori più grandi o più avanzati senza aumentare lo spessore del corpo.

Implicazioni pratiche e utilizzo quotidiano

Il rialzo del modulo fotografico non influirà sulle prestazioni fotografiche, che restano presumibilmente di alto livello, ma potrebbe impattare l’esperienza di chi utilizza il telefono appoggiato su scrivanie o tavoli. L’instabilità è percepibile soprattutto durante la digitazione, mentre per attività più leggere o con l’uso di cover dedicate, il problema diventa marginale.

La serie Galaxy S26 è attesa per febbraio 2026, anche se non è stata ancora confermata una data ufficiale. Sarà interessante osservare la reazione del pubblico a questo dettaglio estetico: alcuni utenti potrebbero apprezzare la scocca più sottile e il look pulito, mentre altri potrebbero criticare il comportamento “telegrafico” del dispositivo quando poggiato su superfici piane.